Economie : la Banque centrale européenne maintient ses taux d’intérêt mais envisage une baisse en juin

La Banque centrale européenne a annoncé jeudi 11 avril le maintien de ses taux d’intérêt à leur niveau élevé. Toutefois, elle envisage une première baisse en juin afin de stimuler l’économie de la zone euro, dont la croissance est atone.

Dans un contexte de croissance ralentie et d’inflation en baisse au sein de la zone euro, la Banque centrale européenne présidée par Christine Lagarde, a annoncé jeudi 11 avril envisager une baisse de ses taux d’intérêt en juin - Crédits : European Central Bank / CC BY-NC-ND 2.0 DEED

“Les baisses viendront un peu plus tard”, commente Libération après l’annonce de la Banque centrale européenne (BCE), jeudi 11 avril, du maintien de ses taux à des niveaux historiquement élevés. “Son taux sur les dépôts, celui qui fait référence”, est ainsi conservé “à son niveau de 4 %, record atteint en septembre 2023″, précise le quotidien.

Mais “l’institution présidée par la Française Christine Lagarde a également affirmé qu’elle pourrait amorcer dès le mois de juin, une baisse de ses taux d’intérêt directeurs” [Libération]. Une approche motivée par une “inflation en repli et une économie atone”, explique Le Figaro.

Inflation en baisse

Les Echos indiquent en effet que “l’indice des prix à la consommation [instrument de mesure de l’inflation, NDLR] a reculé à 2,4 % (en rythme annuel) en mars, son plus bas niveau depuis juillet 2021″. Le retour vers la cible de 2 %, objectif de la BCE, “au deuxième semestre 2025 est de plus en plus crédible”, poursuit le quotidien d’information économique.

Si “quelques membres” du conseil des gouverneurs se sentaient “suffisamment confiants” pour baisser les taux dès avril, ils ont “accepté de se rallier au consensus d’une très large majorité”, a déclaré la présidente de la BCE Christine Lagarde, citée par Libération. L’ancienne ministre française de l’Economie a d’ailleurs précisé que l’orientation de l’institution dépendrait des futures statistiques économiques et que les décisions se prendraient “réunion par réunion”, sans engagement “à l’avance sur une trajectoire de taux particulière” [Les Echos].

Une activité économique “atone”

“Un desserrement de la politique monétaire [à travers une baisse des taux d’intérêt de la BCE, NDLR], apporterait de l’air à l’économie européenne”, dont l’activité est actuellement “atone”, commentent Les Echos. Car “les taux d’intérêt élevés font baisser les prix et finissent par asphyxier la demande des entreprises et des ménages”, écrit Le Figaro.

Des interrogations ont par ailleurs émergé par rapport à une éventuelle influence des décisions de la Réserve fédérale américaine (FED), banque centrale des Etats-Unis, pourrait avoir sur la BCE. Car l’institution maintient de son côté des taux élevés. Christine Lagarde “a rejeté les questions des journalistes sur la possibilité que ses décisions puissent être influencées par la Réserve fédérale américaine”, rapporte le Financial Times. “Nous dépendons des données, pas de la Fed”, a-t-elle martelé, soulignant que l’inflation élevée aux Etats-Unis n’était “pas la même” qu’en Europe, cite le quotidien britannique.

“Sauf surprise, nous devrions décider une première baisse [des taux] lors de notre prochaine réunion du 6 juin”, a de son côté déclaré le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau au Journal du Dimanche. Siégeant au conseil des gouverneurs, principal organe décisionnaire de la BCE, il estime que ce recul des taux “devra être suivie d’autres baisses d’ici à la fin de l’année”, plaidant “pour un gradualisme pragmatique – selon les données économiques – et suffisamment agile” [Capital].

