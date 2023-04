Economie circulaire : les eurodéputés veulent mettre fin à la “fast-fashion”

La commission de l’environnement du Parlement européen s’attaque à la mode éphémère. Ses députés ont appelé, jeudi 27 avril, à mieux encadrer ce modèle économique qui repose sur des volumes importants de vêtements à bas prix et de moindre qualité.

L’industrie textile est notamment gourmande en fibres synthétiques, produites à partir de pétrole - Crédits : montiannoowong / iStock

Stop au gâchis. La commission de l’environnement (ENVI) du Parlement européen a voté ce jeudi un rapport comportant plusieurs recommandations pour rendre le secteur textile plus vert. Dans le viseur : le modèle polluant et antisocial de la mode éphémère, qui produit des volumes importants de vêtements de moindre qualité et peu chers.

Les eurodéputés comptent ainsi réduire les conséquences négatives sur l’environnement du cycle de vie des chaussures, t-shirts et autres bermudas. La diminution de la consommation d’énergie et d’eau pendant tout le cycle de vie du vêtement figure parmi les enjeux soulevés par les députés européens.

Tout comme celui des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, l’industrie textile mondiale représente environ 4 milliards de tonnes d’équivalent CO2 chaque année, un chiffre supérieur aux vols internationaux et au trafic maritime réunis.

Enfin, ce modèle est généralement peu regardant des conditions de travail de ses sous-traitants. Comme en témoigne l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh le 24 avril 2013. La catastrophe entrainait la mort de 1 130 personnes et en blessait plus de 2 500. Le bâtiment de huit étages abritait plusieurs usines de confection.

Interdiction de jeter, fin du greenwashing, passeport numérique…

Les élus poussent pour interdire la destruction des produits textiles invendus ou retournés dans les magasins de l’Union européenne. Ils plaident aussi pour réduire les déchets perdus en amont, lors de la production, alors qu’entre 25 et 40 % du tissu utilisé dans les usines termine à la poubelle.

Parmi les autres recommandations, les parlementaires soulignent que l’Union européenne devra être ambitieuse dans sa future directive pour lutter contre l’écoblanchiment. Souvent appelée “greenwashing”, cette pratique consiste pour les entreprises à adopter une communication écologique sans pour autant que leurs produits ne soient irréprochables. Un passeport numérique pourrait même être mis en place afin d’assurer une meilleure traçabilité des produits.

“Les consommateurs ne peuvent pas à eux seuls réformer le secteur textile mondial par leurs habitudes d’achat”, estime la rapporteure Delara Burkhardt (S&D). “Si nous laissons le marché s’autoréguler, nous laissons la porte ouverte à un modèle de ‘fast fashion’ qui exploite les personnes et les ressources de la planète”, ajoute l’élue allemande.

Fin mars 2022, la Commission européenne avait publié sa stratégie “pour des textiles durables et solidaires”. Objectif : que “la mode éphémère” soit “démodée”. Cette feuille de route comprend plusieurs mesures, également présentes dans le rapport du Parlement européen.

Le document validé aujourd’hui en commission de l’environnement devrait être approuvé en séance plénière, réunissant tous les eurodéputés, avant l’été.