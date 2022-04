Destiné à mieux réguler l'économie numérique, le Digital Services Act est en passe d'être conclu

Après la conclusion du Digital Market Act (DMA) en mars dernier, premier volet du plan de l’Union européenne pour notamment encadrer avec plus d’efficacité les géants du numérique, les eurodéputés et les Etats membres s’apprêtent à s’accorder sur un autre texte : le Digital Services Act (DSA), second pilier de cette nouvelle régulation.