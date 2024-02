Croissance atone et inflation en baisse, les nouvelles prévisions de la Commission européenne

Ce jeudi 15 février, la Commission européenne a publié ses nouvelles prévisions économiques pour 2024 et 2025. Dans l’Union européenne et ses Etats membres, la croissance devrait être faible et l’inflation diminuer.

Selon la Commission, les trois plus grandes économies de l’UE -l’Allemagne, la France et l’Italie- connaitront toutes une croissance inférieure à 1 % en 2024 - Crédits : sharrocks / iStock

“Mauvaise nouvelle pour les ministres des Finances de l’UE, qui ne pourront pas compter cette année sur une croissance soutenue pour redresser leurs comptes publics”, notent Les Echos. Ce jeudi 15 février, “la Commission de Bruxelles a revu ses prévisions de croissance à la baisse” [Le Monde].

“L’économie de l’UE s’est à peine développée tout au long de l’année 2023 – et les perspectives pour le premier trimestre 2024 restent modérées”, a déclaré le commissaire européen à l’Economie Paolo Gentiloni [Reuters]. Avis partagé par Le Monde, qui constate que “s’il a échappé de peu à une récession au second semestre 2023, le Vieux Continent peine à renouer avec une économie florissante”.

Ces prévisions sont d’ailleurs plus moroses que les précédentes. Pour l’UE, la Commission a revu “une nouvelle fois ses prévisions de croissance à la baisse”, poursuit le quotidien. Et concernant la zone euro, c’est même “la troisième fois […] depuis mai”, souligne Politico.

Une croissance atone mais plus élevée

Les Echos dressent le bilan de ces prévisions : “après une croissance atone de 0,5 % pour l’UE et la zone euro l’année dernière”, Bruxelles “n’attend plus en 2024 qu’une croissance de 0,9 % pour l’UE et de 0,8 % pour la zone euro”.

L’année 2023 a été difficile et la reprise l’est tout autant : “11 économies de l’UE […] ont connu une contraction de leur croissance en 2023″, rappelle le Financial Times.

Si l’économie européenne est à la peine, c’est à cause de “la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs” et de “la faible demande extérieure, notamment américaine et chinoise”, explique la Commission, citée par Le Monde. Sont également invoqués “le renchérissement du coût du crédit consécutif à la hausse des taux ainsi que le recul, ici ou là, du soutien budgétaire”, poursuit le journal.

De plus, d’après L’Usine Nouvelle, “l’Allemagne, première économie de l’UE, sera le principal frein à la croissance de la zone euro cette année et l’année prochaine”. Certes, “le Japon [a été] dépassé par l’Allemagne au 3e rang économique mondial en 2023″, mais Berlin “souffre de la faible demande extérieure, des coûts de l’énergie […] et des taux d’intérêt relevés par la Banque centrale européenne (BCE) dans le but de vaincre l’inflation” [L’Echo]. Ainsi, après une contraction de son économie de“0,3 % l’an dernier”, elle croîtra d’à peine “0,3 % […] en 2024″, rapporte L’Usine Nouvelle.

Cependant, la lumière est au bout du tunnel : “la Commission prévoit que les 27 Etats membres connaîtront une croissance positive en 2024″, relève le Financial Times. Selon L’Usine Nouvelle : “alors que l’inflation continue de diminuer, la croissance des salaires réels et un marché du travail résilient devraient alimenter un rebond de la consommation”.

L’inflation recule dans un contexte incertain

Le tableau est plus positif du côté des prévisions sur l’inflation, qui “devrait diminuer plus rapidement que prévu”, remarque Euronews. Selon les chiffres de la Commission, elle devrait passer “de 6,3 % en 2023 à 3 % en 2024, puis à 2,5 % en 2025″, détaille la chaîne de télévision.

D’après Bruxelles, cette tendance s’explique en partie grâce à “la baisse des prix des matières premières énergétiques et [au] ralentissement de la dynamique économique”, fait savoir Le Télégramme. Une bonne nouvelle pour les ménages : “dans la foulée, le pouvoir d’achat des citoyens [devrait progresser], d’autant que le chômage ne s’est pas envolé et que les pénuries de main-d’œuvre n’ont pas disparu”, estime Le Monde.

Ce reflux de l’inflation “devrait également se traduire par une baisse des taux d’intérêt”, permettant aux entreprises d’ ”investir davantage, grâce à un accès facilité au crédit”, poursuit le quotidien.

Cependant, “l’expiration progressive des boucliers tarifaires sur l’énergie et les perturbations du commerce mondial, notamment en mer Rouge, posent des risques”, soulignent Les Echos. Les prévisions de la Commission “restent sujettes à caution, notent les experts bruxellois, alors que les tensions géopolitiques se multiplient”, indique Le Monde. La liste est longue : “guerre en Ukraine”, possible extension du “conflit israélo-palestinien” ou encore un “éventuel retour à la Maison Blanche de Donald Trump [qui] inquiète au plus haut point”, énumère le journal.

