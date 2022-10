Crise de l’énergie : la Commission européenne dévoile un nouveau plan

L'exécutif européen a présenté mardi 18 octobre un nouveau plan d'urgence pour faire face à la flambée des prix de l'énergie et sécuriser l'approvisionnement de l'UE. Des mesures dont doivent débattre les Etats membres.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen souhaite réorienter une partie des fonds de cohésion pour lutter contre la crise énergétique - Crédits : Commission européenne

“La Commission européenne a créé la surprise mardi [18 octobre] lors de la présentation de son nouveau paquet de mesures d’urgence visant à contrôler la flambée des prix de l’énergie”, rapportent Les Echos.

La présidente de l’institution Ursula von der Leyen a renouvelé ce mardi sa volonté de “prendre de nouvelles mesures en faveur d’une véritable Union de l’énergie” [Politico]. Dans la batterie de propositions que devront étudier les Etats membres, l’exécutif européen préconise notamment de fixer un plafond de prix “dynamique” pour le gaz “au-delà duquel les transactions seraient suspendues”, indique Ouest-France.

Parmi les autres mesures, si la proposition d’ ”achats communs de gaz pour améliorer la position de négociation de l’UE” [El Mundo] avait fuité, celle de “consacrer 40 milliards des fonds de cohésion à la lutte contre la hausse des prix” [La Repubblica] était en revanche plus inattendue.

Limiter l’inflation énergétique

Une enveloppe de 40 milliards d’euros qui “ouvre la possibilité aux gouvernements d’utiliser les fonds de cohésion non engagés de la programmation 2014-2020 et de les reprogrammer pour aider les entreprises et les ménages vulnérables à payer leurs factures énergétiques”, précise le journal italien.

En ce qui concerne les achats de gaz en commun, La Croix fait savoir que ceux-ci devraient “transiter par la Commission”. Objectif affiché : “éviter que les Etats alimentent la flambée des cours en se faisant concurrence”, relate Ouest-France.

“Les installations de stockage de gaz en Europe sont à 92%. La part du gaz russe dans les gazoducs est tombée à 9 %, les 2/3 des approvisionnements russes ont été coupés”, a estimé la présidente de la Commission, citée par La Repubblica.

Des propositions qui font débat

L’Union européenne se tourne désormais vers le gaz naturel liquéfié, qu’elle entend encadrer. “En attendant que le nouveau référentiel soit prêt, la Commission a proposé de mettre en œuvre un ‘mécanisme de correction du marché’ pour les transactions sur l’actuelle plate-forme néerlandaise TTF lors d’épisodes de prix extrêmes”, relaie Politico.

Le plan de l’exécutif européen doit encore convaincre les Européens. Car ces “propositions de la Commission risquent de ne pas faire l’unanimité, et surtout de ne pas sembler à la hauteur”, considère La Croix. En Espagne, El Mundo y voit un “manque d’ambition face à la crise énergétique”, notamment parce que “la batterie d’idées ne traite […] pas de l’intervention sur le marché de l’électricité”.

Le paquet de mesures de la Commission européenne a pris “acte des divergences” entre Etats membres, souligne Ouest-France. En particulier concernant l’intervention sur le marché de l’électricité, soutenue par la France et déjà appliquée en Espagne et au Portugal. Mais qui “suscite la réticence de pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas, rétifs aux interventions étatiques sur les marchés et inquiets de voir la demande de gaz augmenter sous l’effet d’un appétit accru des fournisseurs d’électricité”.

La balle est maintenant dans le camp des pays de l’UE : les propositions de l’exécutif européen “seront examinées jeudi [20] et vendredi [21 octobre] par les chefs d’État et de gouvernement des Vingt-Sept réunis en sommet, puis par les ministres de l’Énergie mardi [25 octobre]”, annonce Ouest-France.

