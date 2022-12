Climat : l’Union européenne réforme son marché du carbone

Eurodéputés et Etats membres sont parvenus à un accord dimanche 18 décembre pour réformer le système d'échange de quotas, destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un "fonds social pour le climat" verra également le jour, afin d'aider les ménages et les entreprises les plus vulnérables face à la transition énergétique.