[Carte] Le risque de pauvreté des femmes et des hommes de plus de 65 ans en Europe

Une personne de plus de 65 ans sur six est menacée de pauvreté dans l’Union européenne, selon Eurostat. Une moyenne qui masque cependant de fortes disparités entre les femmes et les hommes.

La pauvreté menace en moyenne 16,8 % des plus de 65 ans dans l’Union européenne, selon Eurostat (données de 2021). Ce taux correspond plus précisément à la part de seniors dont les revenus sont sous le seuil de risque de pauvreté dans chaque Etat membre.

Le seuil de risque de pauvreté correspond à 60 % du revenu disponible national médian (la moitié de la population au-dessus du seuil, l’autre en-dessous), après prise en compte des transferts sociaux.

Menace accrue pour les femmes

Il existe toutefois de fortes disparités entre les femmes et les hommes.

A l’exception du Luxembourg, où la pauvreté menace plus les hommes (9,7 %) que les femmes (8,5 %), les femmes de plus de 65 ans ont plus de risques de se retrouver sous le seuil de pauvreté que les hommes.

En France, l’écart entre ces taux de risque est de 3,2 points (12,3 % pour les femmes et 9,1 % pour les hommes). Un chiffre similaire au Danemark (3 points) et à la Finlande (3,6 points). Si l’écart est de 3,4 points en Allemagne, le risque de pauvreté y est cependant beaucoup plus élevé (20,9 % pour les femmes de plus de 65 ans et 17,5 % pour leurs homologues masculins).

Dans d’autres pays, les disparités entre femmes et hommes de plus de 65 ans restent cependant beaucoup plus importantes. A l’image de la Suède et de la Pologne (8,6 points) ou encore de la Roumanie (9 points d’écart).

Situation aggravée dans les pays baltes

Les plus de 65 ans sont particulièrement menacés par la précarité économique dans les pays baltes : leur part “à risque de pauvreté” atteint, voire dépasse, les 40 %. Les taux de risque de pauvreté sont ainsi de 35,9 % en Lituanie, 40,6 % en Estonie et près de 45 % en Lettonie.

Ces trois pays sont aussi ceux où l’écart entre les femmes et les hommes de plus de 65 ans quant au risque de pauvreté est le plus élevé de l’UE. Il est ainsi de 15,2 points en Lettonie, de 17,3 points en Lituanie et de 20,9 points en Estonie.



Ecart entre les taux de risque de pauvreté des femmes et des hommes de plus de 65 ans en Europe