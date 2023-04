[Carte] La participation à l’éducation et à la formation dans l’Union européenne des adultes de 25 à 64 ans

Dans l’Union européenne, la proportion des personnes de 25 à 64 ans ayant participé à des activités d’éducation ou de formation au cours des quatre dernières semaines était de 10,8 % en 2021. Une donnée qui cache d’importantes disparités entre Etats membres.

En matière d’employabilité et de recrutement, la formation professionnelle joue un rôle clé. Mais beaucoup de travailleurs n’en bénéficient pas ou pas assez. Chaque année, Eurostat publie une enquête indiquant la part de répondants de 25 à 64 ans qui ont suivi une activité d’éducation et de formation au cours des quatre dernières semaines dans l’Union européenne. En 2021, ce taux était de 10,8 %. Une donnée à mettre en comparaison avec le taux sur une année. Mesuré pour la dernière fois en 2016 (de nouvelles données seront disponibles en mai prochain), celui-ci s’élevait alors à 43,7 %. L’objectif européen en la matière, défini en 2021, est de 60 % d’ici à 2030.

Concernant l’étude portant sur les activités d’éducation et de formation suivies au cours des quatre dernières semaines, les écarts entre pays européens sont parfois élevés. Parmi les Etats membres, les taux les plus importants se trouvent en Suède (34,7 % en 2021), suivie de la Finlande (30,5 %), des Pays-Bas (26,6 %) et du Danemark (22,3 %).

A la dernière place, on retrouve la Bulgarie, avec un taux de participation à des activités d’éducation et de formation de seulement 1,8 % pendant les quatre dernières semaines, devancée par la Grèce (3,5 %), la Slovaquie (4,8 %), la Roumanie (4,9 %) et la Croatie (5,1 %). En France, le taux est plus important puisqu’il s’élevait à 11 % en 2021, dans la moyenne des Vingt-Sept, tout comme en Belgique (10,2 %) ou au Portugal (12,9 %). Certains Etats à l’instar de la Slovénie (18,9 %), de l’Estonie (18,4 %) ou encore du Luxembourg (17,9 %) se situent dans la moyenne haute. La Hongrie (5,9 %), l’Allemagne (7,7 %) et ou encore la Lituanie (8,5 %) font quant à elles partie des pays figurant dans la moyenne basse.