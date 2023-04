[Carte] L’offre de formation professionnelle continue par les entreprises dans l’Union européenne

La part des entreprises de 10 salariés ou plus ayant dispensé de la formation professionnelle continue à leur personnel était de de 67,4 % en 2020. Mais derrière cette moyenne européenne se cachent des différences marquées entre pays.

Pour l’OCDE, la formation professionnelle continue pour adultes ou “lifelong learning” en anglais correspond à “toutes les formes de développement des aptitudes et des compétences au cours du cycle de vie” qui permettent d’acquérir des connaissances et/ou des compétences nouvelles en vue d’un emploi actuel ou futur, accroitre leurs revenus et améliorer leurs chances de réussite professionnelle dans leur domaine actuel ou dans un autre. Celle-ci peut être financée par les bénéficiaires, mais également par les pouvoirs publics et les employeurs.