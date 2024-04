A Rouen, les bus électriques et à hydrogène sont soutenus par l’Union européenne

La Métropole de Rouen bénéficie d’un prêt de 50 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement pour moderniser son offre de transports publics. De nouveaux bus électriques vont faire leur apparition, avec l’idée de réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire.

Le chef du bureau de la BEI en France, Grégoire Chauvière Le Drian (à gauche), et le maire de Rouen, président de la Métropole, Nicolas Mayer-Rossignol (à droite), ont présenté le projet dans un bus, lundi 15 avril - Crédits : Toute l’Europe

Rouen investit dans les mobilités durables. La capitale normande est en train de renouveler sa flotte de bus pour les 500 000 habitants de la métropole. Pour cela, elle a contracté un prêt à hauteur de 50 millions d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI), l’institution financière de l’Union européenne.

Verdir les transports

Concrètement, ce prêt va financer 114 bus électriques et 14 à hydrogène, ainsi que la modernisation de 29 bus et 20 autocars pour les services scolaires. Ces-derniers empruntent déjà les routes normandes, mais les moteurs thermiques seront peu à peu remplacés par des moteurs électriques.

“En 2020, nous avions seulement 5 bus électriques et zéro à hydrogène”, a rappelé Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la Métropole, à l’occasion de la signature du prêt lundi 15 avril. L’objectif désormais est de faire en sorte que plus de 50 % du parc de véhicules soit “zéro émission” en 2026. Aujourd’hui, 14 d’entre eux fonctionnent à l’hydrogène et 77 sont électriques.

Le projet comprend par ailleurs la rénovation du système d’information des voyageurs, ainsi que la modernisation de la billettique pour le réseau de bus. Les Rouennais ou les touristes de passage pourront recharger leur ticket et valider leur trajet en un clin d’œil sur des bornes modernisées. La mise en service est prévue pour l’été 2026.

“Banque du climat”

“La Banque européenne d’investissement est là pour amplifier cette dynamique de décarbonation”, a pour sa part souligné Grégoire Chauvière Le Drian, chef du bureau français de la BEI. Tous ont salué la rapidité avec laquelle ce prêt a été octroyé. Les premiers contacts étaient pris en septembre 2023 et le financement est désormais confirmé en ce printemps 2024.

La Banque européenne d’investissement n’en est pas à son coup d’essai. Le bras financier de l’UE, qui se présente désormais comme la “Banque du climat”, a consacré 2,3 milliards de financements aux transports publics décarbonés en France l’année dernière. Et c’est la quatrième fois que la BEI vient soutenir la Métropole de Rouen. Elle avait déjà participé au financement des bus, du métro, mais aussi des écoquartiers Flaubert et Luciline.

Nicolas Mayer-Rossignol a par ailleurs souligné que la cérémonie de signature du prêt se tenait à un moment symbolique. Nous sommes en effet à quelques semaines de la Journée de l’Europe (9 mai), et les élections européennes se rapprochent, puisque les Français sont appelés aux urnes le 9 juin. “L’Europe, c’est aussi le quotidien des habitants”, a-t-il insisté à cette occasion. J-52 avant le scrutin, le rendez-vous est pris !