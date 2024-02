A Nantes, les nouveaux trams reçoivent un gros coup de pouce de l’Union européenne

La Banque européenne d’investissement (BEI) vient d’octroyer un prêt de 200 millions d’euros à la Métropole de Nantes, en soutien aux mobilités douces. Objectifs : rénover les voies de tramway, acquérir de nouvelles rames et construire un centre technique au nord de l’agglomération.

Le design du nouveau tram a été pensé avec des citoyens - Crédits : Toute l’Europe

Les Nantais pourront bientôt grimper dans leurs nouveaux trams. A partir d’avril, 46 rames vont être peu à peu intégrées sur le réseau de la métropole, en remplacement des anciens véhicules.

Ce renouvellement fait partie d’un plan plus large en faveur des mobilités durables sur le territoire regroupant 24 communes. La rénovation de 3,2 kilomètres de voies de tramway, la construction d’un nouveau pôle multimodal et l’aménagement de 38 kilomètres de pistes cyclables sont aussi prévus.

Pour mener à bien ce projet, Nantes Métropole a contracté un prêt de 200 millions d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI), l’institution financière de l’Union européenne. Soit 50 % du budget prévu pour ce projet. “Ils auront un impact direct et concret sur le quotidien des habitants et usagers d’un territoire en pleine transition verte”, a déclaré le vice-président de la BEI Ambroise Fayolle à l’occasion de la signature de ce prêt, le 9 février. “Les investissements de Nantes Métropole sont massifs en la matière avec 1 milliard d’euros consacrés sur ce mandat”, s’est félicitée Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de la Métropole.

Le tram vu de l’extérieur - Crédits : Toute l’Europe Le vice-président de la BEI, Ambroise Fayolle, et la présidente de Nantes Métropole, Johanna Rolland, ont signé le prêt en marge du conseil métropolitain à la Cité des congrès - Crédits : Toute l’Europe

46 trams dernière génération

Plus lumineux, plus longs et plus accessibles. Au printemps, les 500 000 voyageurs qui utilisent au quotidien les transports en commun de la Métropole de Nantes pourront se déplacer à bord de nouveaux trams. En tout, 46 véhicules dernière génération vont progressivement rejoindre le réseau nantais. Et ils comportent quelques innovations. Là où les rames historiques transportent jusqu’à 250 personnes, les futures voitures peuvent embarquer 300 voyageurs. Tout en étant plus légères et mieux agencées.

De l’aspect extérieur jusqu’aux barres de maintien et à la disposition des sièges, le design des nouveaux trams a été pensé avec un groupe de 40 usagers nantais, en 2018. “L’accessibilité pour les personnes malvoyantes ou en fauteuil roulant a été prise en compte”, explique Vincent Dillinger, chef de projet à la Semitan, l’exploitant des transports en commun de la métropole. Les conducteurs ont également été consultés pour les cabines afin de connaître leurs habitudes de travail.

C’est la quatrième génération de véhicules depuis le lancement du tram dans la ville atlantique, en 1985. Alors que 91 trams sont aujourd’hui en circulation dans l’agglomération nantaise, les plus anciens seront peu à peu remplacés par ces véhicules flambant neufs. Assemblées à La Rochelle par l’entreprise Alstom, 14 rames doivent être livrées d’ici la fin de l’année.

Avec le prêt de la BEI, ce sont 3,2 kilomètres de voies qui vont également être rénovées afin d’assurer la performance du réseau. Les nouvelles rames de tramway accompagnent par ailleurs le prolongement de la ligne 1 jusqu’à Babinière, à La Chapelle-sur-Erdre.

Nouveau centre technique

C’est justement sur ce site de la Babinière, au nord de la métropole, qu’un nouveau pôle multimodal et un centre technique et d’exploitation sont en train de voir le jour. Un parking-relais de 450 places va sortir de terre. Sur quatre niveaux, cet espace de stationnement est pensé pour diminuer la part de la voiture en faveur des transports en commun. Situé le long du périphérique, le site pourrait aider à désengorger la zone les jours de grands événements, Babinière étant tout proche du stade de football et du parc des expositions de Nantes. A terme, les lignes 1 et 2 du tramway pourront être connectées entre elles, pour améliorer encore le maillage du réseau nantais.

Mais c’est surtout le bâtiment à ses côtés qui impressionne, avec son gabarit XXL. C’est là que les trams seront envoyés en maintenance et que du matériel sera stocké. Si la structure est déjà en place, l’atelier de maintenance de 12 000 m² ne sera livré qu’en 2025. L’aire de remisage en plein air pourra quant à elle accueillir 60 rames, près d’une station de lavage et de sablage des trams. Le chantier représente 174 millions d’euros, dont 120 millions pour le centre technique d’exploitation.

Le vice-président de la BEI, Ambroise Fayolle, et le responsable du bureau français de la banque, Grégoire Chauvière Le Drian, ont visité le chantier du futur centre avec les équipes de la Métropole et de la Ville - Crédits : Toute l’Europe Vue du futur centre technique et de maintenance de Babinière - Crédits : Toute l’Europe Vue du futur centre technique et de maintenance de Babinière, avec les aires de remisage pour accueillir les rames en extérieur (à gauche) - Crédits : Toute l’Europe

“Transition juste”

Cet investissement n’est pas nouveau pour la Banque européenne d’investissement. Elle a soutenu récemment les transports urbains à Tours, Strasbourg, ou encore Nice. L’établissement financier européen participe aussi au financement de la ligne 15 sud du métro Grand Paris express, pour un montant quasi record d’un milliard d’euros. Le soutien aux transports en commun représente le premier poste de dépenses de la BEI : 2,3 milliards d’euros sur les 12 milliards investis en France en 2023.

Le projet de Nantes Métropole s’inscrit aussi dans le mécanisme de transition juste (MTJ) de l’Union européenne. “C’est un mécanisme méconnu mais qui est très intéressant dans le cadre de la transition écologique”, a souligné Grégoire Chauvière Le Drian, responsable du bureau de la Banque européenne d’investissement en France. Cet instrument a été mis en place par l’UE entre 2021 et 2027 pour aider les territoires qui sont confrontés à des difficultés économiques et sociales avec la fin des activités polluantes. 30 millions d’euros de subventions ont ainsi été octroyées par la Commission européenne pour le projet de Nantes Métropole. Une somme en complément des 200 millions d’euros de crédit provenant de la BEI.

Quelques territoires français sont éligibles à cet instrument européen, dont une partie du département de la Loire-Atlantique. La raison ? La présence de la centrale de Cordemais qui produit de l’électricité à partir du charbon, une activité destinée à décroître pour que la France réduise ses émissions de gaz à effet de serre. “Il ne faudra laisser personne de côté”, a appuyé Ambroise Fayolle, citant au passage des régions d’Allemagne et de Pologne très dépendantes au charbon et qui verront de nombreux emplois disparaître dans les prochaines années.