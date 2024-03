A compter d’aujourd’hui, les grandes entreprises du numérique doivent se conformer au Digital Markets Act européen (DMA)

Le règlement européen sur les marchés numériques s’impose depuis jeudi 7 mars aux géants du web, presque tous américains. Il vise principalement à lutter contre leurs abus de position dominante et à permettre une meilleure concurrence sur le marché de l’Union.

“Si les solutions proposées ne sont pas assez bonnes, nous n’hésiterons pas à prendre des mesures fortes”, a promis le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton - Crédits : Wachwit / iStock

Il y a trois jours, la Commission européenne envoyait déjà un signal fort aux mastodontes technologiques : une amende de “1,84 milliard de dollars” était infligée à Apple pour ses pratiques anticoncurrentielles, rappelle Der Spiegel. La vice-présidente exécutive pour l’Europe numérique, Margrethe Vestager, déclarait alors que le “respect des règles du DMA”, ce règlement destiné à relancer la concurrence sur le marché européen du numérique, “serait considéré comme une priorité”, poursuit le quotidien allemand.

Depuis ce jeudi 7 mars, la loi sur les marchés numériques (ou DMA pour “Digital markets act”) s’impose à six géants du web : Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et Bytedance, qui détient la plateforme de vidéos TikTok. Son objectif : aller plus loin que les “règles traditionnelles” de l’Union européenne, “trop lentes et insuffisamment dissuasives” et qui ont jusqu’à présent “échoué à empêcher certains acteurs dominants […] d’imposer des conditions déloyales à leurs rivaux”, souligne Le Parisien.

Porté par Margrethe Vestager et le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton, le règlement européen dote ainsi l’Union européenne d’un “arsenal législatif adapté aux réalités de l’économie numérique, pour protéger l’émergence et la croissance des start-ups en Europe et améliorer le choix offert aux utilisateurs”, analyse le journal.

Protéger la liberté de choix

Ce sont ainsi “22 plateformes clés appartenant à six groupes” qui sont ciblées par le règlement, poursuit 20 Minutes. Y figurent “quatre réseaux sociaux (TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn), deux messageries instantanées (WhatsApp et Messenger), trois systèmes d’exploitation (Android, iOS, Windows), un moteur de recherche (Google), deux navigateurs (Chrome, Safari), six services d’intermédiation (Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, App Store et Meta Marketplace), le site de partage de vidéos YouTube, ainsi que les services publicitaires de Google, Amazon et Meta” [20 Minutes]. “X (ex-Twitter) et Booking [entreprise néerlandaise de réservation hôtelière, NDLR] devraient entrer dans ce club d’ici le mois de mai”, précise Le Figaro.

Ces entreprises ont désormais l’interdiction de favoriser leurs propres services et produits par rapport à ceux des entreprises qui les utilisent. Concrètement, Google ne peut plus par exemple “accorder un classement plus favorable aux produits et services du même groupe sur les pages de résultats de son moteur de recherche”, indique 20 Minutes. Ainsi, Google Maps et Google Flights “sont désormais inaccessibles depuis la recherche Google”, pointe BFM TV.

En outre, ces plateformes doivent permettre aux utilisateurs de supprimer des services pré-installés par défaut et de proposer les produits d’autres concurrents. Autrement dit, “un usager d’iPhone devra pouvoir accéder à un autre magasin que l’App Store pour télécharger des applications, comme le propriétaire d’un Android pourra utiliser une autre plateforme que le PlayStore”, note Libération.

Enfin, France info souligne que désormais, “les services de messagerie instantanée ciblés devront être rendus interopérables avec leurs concurrents. [Les usagers pourront] donc envoyer et recevoir des messages entre WhatsApp et d’autres applications de messagerie”, poursuit la chaîne d’information en continu, citant un communiqué du groupe Meta.

Régulation des données

Les données, “c’est le nerf de la guerre pour ces acteurs économiques”, commente 20 Minutes. Avec ce règlement européen, “les entreprises […] ont l’interdiction de croiser des données collectées à travers différentes plates-formes pour le ciblage publicitaire de leurs utilisateurs sans leur consentement – une pratique au cœur des modèles économiques de Google et Meta”, rappelle Le Monde. De ce fait, “Meta a déjà commencé à déployer des ‘pop-ups’ pour Facebook et [Instagram]” afin de “demander le consentement des utilisateurs” au partage de leurs données d’un service à l’autre [Politico].

Le Parisien indique par ailleurs que “la législation introduit la portabilité des données pour permettre aux utilisateurs d’un service en ligne de changer plus facilement de fournisseur”. Une mesure déjà introduite par le RGPD de 2018, mais qui va cette fois plus loin.

“Les géants du numérique ont tout intérêt à se plier à ces règles, aussi contraignantes soient-elles, car l’Union européenne s’est assurée de disposer d’arguments juridiques suffisants pour faire plier ces mastodontes”, analyse Libération. En effet, “la Commission européenne pourra prononcer une amende allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial total de l’entreprise (voire 20 % en cas de récidive), et des astreintes allant jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires quotidien”, explique France info. “Si les solutions proposées ne sont pas assez bonnes, nous n’hésiterons pas à prendre des mesures fortes”, a également menacé Thierry Breton, cité par L’Express.

Dans le même temps, “les autorités nationales de la concurrence pourront aussi enquêter et transmettre leurs conclusions à la Commission. A partir de ‘trois violations sur huit ans’, l’exécutif européen pourra ouvrir une enquête de marché et imposer des mesures correctives”, ajoute France info.

