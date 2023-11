“Touche pas à notre camembert !” : quand la France s’emballe à propos des boîtes à fromage

Depuis le début de la semaine, politiques et médias français s’inquiètent de voir les boîtes à camembert disparaître à cause d’une réglementation européenne. Une crainte en grande partie infondée.

La filière française de l’emballage léger en bois emploie 2 000 personnes dans 45 entreprises - Crédits : FOTOGRAFIA INC. / iStock

“L’ancien président français Charles de Gaulle avait prévenu il y a des années : ‘Comment peut-on gouverner un pays qui compte 246 variétés de fromages ?’ Bruxelles aurait dû écouter” [Politico]. Depuis le début de la semaine, professionnels de la filière fromagère, élus et même citoyens français s’inquiètent d’un “règlement qui doit être voté la semaine prochaine au Parlement européen [et qui] impose notamment des objectifs de recyclage pour tous les emballages”, explique BFM TV.

Or, “les boîtes en bois utilisées pour emballer les fromages comme le camembert ne disposent pas de filière de recyclage dédiée, car il serait trop onéreux de créer une chaîne logistique”, explique la députée européenne (Renew) Stéphanie Yon-Courtin, citée par la chaîne de télévision. Une préoccupation dont se sont rapidement emparés les médias français et les réseaux sociaux, Le Figaro craignant que l’UE ne mette en péril “ces trésors gastronomiques français”, quand le PDG d’une entreprise de production d’emballages en bois alerte dans Ouest France sur les “2 000 emplois en France et 45 entreprises” qui pourraient être menacés par une telle décision.

Emballement médiatique

Rapidement, les responsables politiques français sont montés au créneau. Le groupe “Renew Europe (centristes et libéraux), à la demande de la délégation française, a déposé un amendement pour réclamer que l’obligation de recyclage ne s’applique pas aux emballages en bois (boîtes de camembert, de Mont d’Or, bourriches d’huîtres, barquettes de fraises…) ni aux emballages en cire (ce qui concerne par exemple le Babybel)”, indique le Huffington Post. “Des amendements ont aussi été déposés par les eurodéputés français François-Xavier Bellamy et Arnaud Danjean du groupe PPE (droite) et par Catherine Griset (groupe ID, extrême droite)”, ajoute BFM TV.

L’inquiétude s’est propagée jusqu’au sein du gouvernement français. “La secrétaire d’Etat aux affaires européennes, Laurence Boone, a rejoint le concert des préoccupations, avertissant Bruxelles du risque d’un désastre en termes de relations publiques à quelques mois des élections européennes”, détaille Politico. “Si nous voulons caricaturer l’Europe avant les élections, embêtons les producteurs de camembert et leurs emballages en bois”, a tancé la secrétaire d’Etat auprès du média anglophone.

Tout un fromage

En réalité, l’objet de cet emballement médiatique sur les boîtes à camembert s’avère être une “fake news”. “L’épouvantail bruxellois et la défense du patrimoine culinaire français, il n’en fallait pas plus pour enflammer les débats. Pourtant, l’information est fausse”, écrit Le Monde. “Il y a bien en discussion un projet de règlement européen portant sur les emballages alimentaires et la réduction de leur impact environnemental”, poursuit le quotidien du soir.

“Mais, pour Sébastien Breton, secrétaire général du Conseil national des appellations d’origine laitières (Cnaol), ‘le texte prévoit que les produits sous indication géographique protégée (IGP) et appellation d’origine contrôlée (AOP) soient exemptés au titre de leur cahier des charges. Et Frédérique Ries, rapporteuse principale du Parlement européen [groupe Renew], a souligné, dans son rapport publié en octobre, l’importance de respecter les emballages spécifiques des IGP’ “, rapporte le journal. Pas de quoi en faire tout un fromage, donc.

Vote au Parlement européen la semaine prochaine

De son côté, la Commission européenne a tant bien que mal tenté de calmer la fronde. “ ‘Il n’y a rien dans notre proposition qui empêcherait l’utilisation d’emballages en bois’, a déclaré un porte-parole de la Commission, ajoutant que ‘les producteurs devront peut-être… améliorer le recyclage ou la réutilisation des caisses en bois. Mais cela s’appliquerait également aux producteurs d’autres types d’emballages’ ” [The Telegraph].

Le Figaro rétorque que “les boîtes en bois utilisées pour emballer les fromages comme le camembert ne disposent pas de filière de recyclage dédiée. Malgré une production assez importante, qui représente du reste 2 000 emplois en France, il serait trop onéreux de créer une chaîne logistique pour recycler les boîtes de camembert et de Mont d’Or. D’autant que la proposition de la Commission européenne précise que le recyclage des emballages doit être ‘viable économiquement’ “.

Reste à voir si la voix de la filière fromagère française, portée par de nombreux eurodéputés français, sera entendue à Strasbourg lors de la session plénière au Parlement européen la semaine prochaine.

Les autres sujets du jour

Asile et migrations

Economie

Elections européennes 2024

Environnement

Société

Vie politique des Etats membres