La Cour des comptes européenne pointe du doigt les conditions de transport des animaux vivants

L’institution européenne dénonce des manquements causant stress et souffrances pour les animaux. Dans un rapport, elle explique que ces comportements sont motivés par la volonté de faire des économies et propose des solutions pour tenter d’y mettre fin.

La Commission européenne devrait proposer une refonte de la législation sur le bien-être animal à l’automne - Crédits : Miguel Perfectti / iStock

Bovins, porcins, volailles… Chaque année, ils sont des milliards d’animaux vivants à être déplacés dans l’Union européenne ou au-delà à des fins de reproduction, d’engraissement ou d’abatage. Des trajets qui s’effectueraient sur des distances toujours plus longues et dans des conditions pouvant générer stress et souffrances pour les bêtes. C’est en substance l’analyse de la Cour des comptes européenne (ECA) dans un rapport publié lundi 17 avril.

L’institution de contrôle européenne dénonce des comportements uniquement motivés par des logiques économiques, mais pas sans conséquences sur les animaux. “Transporter des animaux vivants sur de longues distances peut avoir des effets néfastes sur leur bien-être”, explique Eva Lindström, membre de la Cour et responsable du rapport. Pour l’auditrice de l’ECA, “les États membres n’appliquent pas de la même manière la législation européenne sur le transport d’animaux, et les transporteurs peuvent chercher à profiter des failles dues aux différents systèmes de sanctions nationaux”.

Tenir compte de la souffrance animale

Ainsi, certains n’hésitent pas à rallonger le trajet pour éviter certains pays plus regardants sur l’application des normes européennes. Résultat : plus d’un trajet sur trois dépasse les 8 heures, et 4 % les 24 heures. Mme Lindström dénonce également des sanctions “pas véritablement dissuasives”, citant l’exemple d’une “amende de 250 euros […] infligée pour le transport d’un taureau à la patte cassée, alors que la valeur marchande d’un taureau une fois abattu peut s’élever à environ 1 500 euros”.

La Cour des comptes européenne explore également plusieurs pistes comme l’intégration de la souffrance animale. “Attribuer une valeur monétaire à la souffrance animale pendant le transport et l’intégrer dans le coût de celui-ci et le prix de la viande est une option que les décideurs politiques européens pourraient envisager”, précise ainsi le rapport. Celui-ci préconise également le transport de viande, plutôt que d’animaux ou encore le recours à des abattoirs de proximité ou mobiles.

Vers une nouvelle législation européenne

L’essentiel de la réglementation européenne en matière de bien-être animal commence à dater, de nombreux textes existant par exemple depuis les années 1990. Dans sa stratégie “de la ferme à la table” adoptée fin 2021, la Commission européenne s’est ainsi engagée à présenter une importante refonte de cette législation. Une proposition qui devrait intervenir à l’automne.

Le sujet du transport des animaux devrait être un des points centraux de ce dossier. Plusieurs institutions et organes européens se sont récemment emparés du sujet. Créée en juin 2020, une commission d’enquête du Parlement européen avait déjà dénoncé les conditions de transport des animaux et appelé à plus de contrôles. En septembre dernier, c’est l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui avait formulé des recommandations sur les temps de trajet ou encore les températures maximales pendant le transport.