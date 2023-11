La BEI investit 40 millions d’euros afin d’éradiquer l’abattage des poussins mâles

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 40 millions d’euros pour financer le développement d’une technologie qui identifie le sexe des œufs de poussins, permettant ainsi d’empêcher l’abattage des jeunes mâles tout juste nés.

On estime à 6,5 milliards le nombre de poussins mâles tués chaque année dans le monde pour la production de poules pondeuses - Crédits : danchooalex / iStock

C’est une technologie qui pourrait permettre de réaliser des progrès en matière de bien-être animal. Dénommée “Ella”, cette dernière est développée par la société AgriTech néerlandaise In Ovo. Il s’agit d’une machine de dépistage capable d’identifier le sexe des œufs de poule à un stade de précoce, avant l’éclosion. Cela permet aux couvoirs de ne faire éclore que des poules pondeuses - de sexe féminin, donc - mais également et surtout d’en terminer avec l’abattage des poussins mâles dès leur naissance. Chaque année dans le monde, près de 6,5 milliards de poussins mâles sont ainsi tués dans le cadre de la production de poules pondeuses.

Cette technologie développée par In Ovo “contribuera à améliorer le bien-être des animaux et à réduire les émissions de CO2 dans le secteur de la production d’œufs”, indique la BEI dans un communiqué. Soutenu par le programme InvestEU, cet accord autour d’un prêt de 40 millions d’euros “permettra à l’entreprise de poursuivre l’amélioration de ce type de technologie et de produire davantage de machines ‘Ella’ “, poursuit l’institution de financement de l’Union européenne. “Vérifier que les normes européennes en matière de bien-être animal soient parmi les plus élevées au monde constitue une priorité pour nous. Grâce à cette technologie, nous éviterons la mise à mort systématique de millions de poussins mâles dans toute l’Union européenne. Il s’agit là d’une étape importante dans notre travail de renforcement des normes de bien-être animal dans notre Union”, a déclaré Stella Kyriakides, commissaire chargée de la Santé et de la sécurité alimentaire.