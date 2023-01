Fin des expérimentations animales : vers une nouvelle proposition législative européenne en 2024 ?

Mettre totalement fin à l’expérimentation animale en Europe, c’est l’objet de l’initiative citoyenne européenne lancée il y a 18 mois par deux associations de défense des animaux. Elle a été validée mercredi 25 janvier par la Commission européenne, qui doit y répondre d’ici le mois de juillet prochain.

Selon les associations porteuses de l’initiative, 10 millions d’animaux seraient victimes chaque année d’expériences en laboratoire dans l’UE - Crédits : D-Keine / iStock

Signée par plus d’un million de citoyens de l’UE issus de 22 pays européens, l’initiative intitulée “Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe without Animal Testing” a reçu l’aval de la Commission européenne mercredi 25 janvier. Lancée par les associations GAIA et Animal Rights, elle entend élargir les interdictions existantes en Europe en matière d’expérimentation animale pour les cosmétiques et de commercialisation d’ingrédients testés sur les animaux. Selon ces ONG, 10 millions d’animaux seraient victimes chaque année de ces expériences en laboratoire dans l’UE.

L’objectif final est d’obtenir une proposition législative de la Commission européenne établissant une feuille de route pour l’élimination progressive de toutes les expérimentations animales avant la fin du mandat actuel de l’institution en juillet 2024. Celle-ci a jusqu’au 25 juillet prochain pour présenter sa réponse et indiquer si elle souhaite prendre des mesures ou non.

Depuis 1986, l’Union européenne dispose d’une législation spécifique sur l’utilisation des animaux à des fins scientifiques. Les règles actuelles limitent les essais sur les animaux dans le cadre de la recherche et fixent des exigences minimales concernant le logement et le soin des animaux. Les essais liés aux produits cosmétiques finis sont interdits dans l’UE depuis 2004, et depuis 2009 pour les ingrédients cosmétiques.