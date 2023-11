Europa’Table : un concours de cuisine à la sauce européenne

La compétition Europa’Table a fait escale à Lyon pour un atelier de cuisine automnale, début novembre. Des lycéens ont pu échanger avec deux chefs lyonnais sur leurs techniques derrière les fourneaux.

Une quinzaine de lycéens venus de Vénissieux étaient présents - Crédits : Tim Douet

Un rendez-vous gourmand. Organisé le 8 novembre par la maison de l’Europe de Lyon, un atelier de cuisine a réuni des lycéens et deux chefs de l’Institut Lyfe, l’école créée par le célèbre Paul Bocuse. Au cœur de la Cité internationale de la gastronomie, les élèves formés aux métiers de l’hôtellerie-restauration ont pu échanger sur le choix des bons produits, la provenance des aliments et le savoir-faire autour des fourneaux.

L’événement s’inscrit dans le cadre d’Europa’Table, un concours de cuisine qui voit s’affronter des jeunes élèves de lycées hôteliers. La compétition repose sur la préparation de repas issus des traditions européennes, en mettant à l’honneur les produits du terroir et des matières premières issues de circuits courts. Coordonné par la Fédération française des maisons de l’Europe (FFME), Europa’Table est cofinancé par la Commission européenne et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Des ateliers de sensibilisation

Le concours Europa’Table s’accompagne d’une campagne de sensibilisation aux enjeux de l’alimentation. Pendant plusieurs mois avant les épreuves, des événements sont organisés partout en France. C’est dans ce contexte que la maison de l’Europe de la capitale des Gaules a réuni une quinzaine d’élèves du lycée professionnel Hélène Boucher de Vénissieux lors de cet atelier. Après une brève introduction par Jérémy Camus, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l’alimentation et de l’agriculture, et quelques mots sur l’action européenne dans ce domaine, les jeunes ont mis la main à la pâte. Nicolas Tête et Maxime Moïse, deux chefs de l’Institut Lyfe, ont réalisé deux plats avec les élèves. Pas de concours de cuisine cette fois, mais un moment de partage autour du savoir-faire et de l’excellence.

L’essentiel des aliments venait du marché de la Croix-Rousse, bien connu sur les hauteurs de Lyon. “Nous avons la chance d’avoir de bons produits sur le territoire”, a commenté le chef Maxime Moïse en commençant à préparer les légumes. Au menu ce jour-là, des lentilles vertes du Puy aux légumes et champignons ainsi qu’une salade automnale, composée de courges et de pickles sur un pesto de fanes de carottes. Cette dernière préparation a permis au chef de montrer que même les épluchures et les feuilles de légumes pouvaient être utilisées pour réaliser des plats gourmands, tout en évitant le gaspillage alimentaire. Après deux heures d’atelier, les participants ont pu déguster les deux compositions.

Le concours Europa’Table

Mais le concours n’en serait pas un s’il n’y avait pas d’épreuves. Avec Europa’Table, des binômes d’élèves de lycées hôteliers, choisis par les maisons de l’Europe partenaires afin de représenter leur établissement, s’affrontent dans des épreuves culinaires sur des thèmes très européens. L’édition 2022 imposait par exemple de revaloriser les produits du terroir normand avec une cuisine s’inspirant de recettes des 26 autres pays de l’UE. En mars 2023, les concourants ont dû travailler l’agneau de Lozère et la châtaigne des Cévennes, en référence à la gastronomie allemande.

En mars 2023 comme en 2022, l’équipe du lycée du Sacré-Cœur de Saint-Chély-d’Apcher avait remporté la première place de la compétition. Si le concours ne connaîtra pas de nouvelle édition en 2024, les maisons de l’Europe se concentrant surtout sur les élections européennes du 6 au 9 juin, les prochaines épreuves pourraient revenir en 2025.

Que vient faire l’Europe dans nos assiettes ?

Cet événement est aussi l’occasion de rappeler qu’Europe et alimentation sont très liées. De la sécurité alimentaire à l’autorisation de la mise sur le marché des pesticides, l’UE n’est jamais loin de nos assiettes. Et la question d’assurer la production agricole s’est posée dès les débuts de la construction européenne, après la Seconde Guerre mondiale. En 1962, la politique agricole commune (PAC) voit le jour. Elle supprime les droits de douane des principaux produits agricoles entre les six pays fondateurs, dont la France, et subventionne aussi les exportations vers le reste du monde. Aujourd’hui très différente de ses débuts, la PAC représente toujours un tiers du budget de l’Union européenne.

Depuis 1962, l’UE a intégré les questions environnementales dans sa politique agricole. En octobre 2021, la Commission européenne a dévoilé sa stratégie “De la ferme à la table”, destinée, entre autres, à réduire le recours aux pesticides et à faire grimper la part des surfaces consacrées au bio. Présentée avant l’invasion russe de l’Ukraine, certaines des mesures qu’elle comprend peinent toutefois à se concrétiser.