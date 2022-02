En Europe, l'agriculture biologique occupe 8,5 % des terres cultivées

Au sein de l’Union européenne, 13,8 millions d’hectares sont cultivés selon les règles et les méthodes de l’agriculture biologique. La France est légèrement en dessous de la moyenne européenne avec 7,7 % de ses zones agricoles en culture biologique.

Augmentation des surfaces cultivées biologiquement

En 2019, 13,8 millions d’hectares étaient cultivés biologiquement ou étaient en cours de conversion dans l’Union européenne, soit 8,49 % des terres agricoles. Un chiffre en augmentation de 4 millions par rapport à 2012. Entre 2018 et 2019, la progression a été de plus de 815 000 hectares.

C’est l’Autriche (25,3 %) qui possédait la plus forte part de terres cultivées biologiquement en 2019. Elle est suivie par l’Estonie avec 22,3 % de zones de culture biologique et par la Suède avec 20,4 %.

A l’opposé, Malte fait figure de mauvais élève : la part de culture biologique n’y atteint que 0,5 %. L’Irlande (1,6 %), la Bulgarie (2,3 %) et la Roumanie (2,9 %) suivent l’archipel maltais.

La France est quant à elle légèrement en-dessous de la moyenne européenne (7,9 %) avec 7,7 % de surfaces agricoles biologiques. Un pourcentage en hausse de 2,5 points par rapport à 2016.

En volume, ce sont l’Espagne, l’Italie, la France et l’Allemagne qui ont le plus de terres cultivées biologiquement. Ensemble, celles-ci représentent plus de 57 % des surfaces biologiques.