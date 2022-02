[Carte] Pêche : qui consomme le plus de poissons en Europe ?

Les ménages européens dépensent chaque année une cinquantaine de milliards d’euros pour acheter des produits de la pêche et de l’aquaculture. Quels pays sont les plus grands consommateurs en Europe ? Quelles espèces de poissons consomme-t-on le plus dans l’UE ?

En moyenne, un citoyen de l’Union européenne consomme 24,4 kilogrammes de poissons et de fruits de mer chaque année, soit 4 kilogrammes de plus que la moyenne mondiale. Toutefois, les Norvégiens ont une consommation bien plus importante de ces produits, avec 54,4 kilogrammes par habitant et par an (ce qui les classe néanmoins derrière les Portugais). De même, le Japon (48,9 kg) et la Chine (39,1 kg) surpassent la moyenne européenne.

Dans l’Union européenne, au classement des plus gros consommateurs de poissons et de fruits de mer se trouvent les Portugais, loin devant, avec 56,8 kilogrammes par habitant et par an ; viennent ensuite les Espagnols avec 45,6 kg et enfin les Maltais qui en consomment en moyenne 37 kg. Juste derrière, on retrouve les Français ainsi que les Luxembourgeois qui affichent chacun une moyenne de 33,7 kilogrammes par habitant et par an.

De grandes disparités existent au sein de l’UE puisque, à l’inverse, certains Etats membres consomment extrêmement peu de produits issus de la pêche et de l’aquaculture. En effet, les Hongrois en consomment seulement 5,6 kilogrammes par habitant et par an, et les Bulgares et les Roumains respectivement 7,3 et 7,9 kilogrammes.

A noter : les données européennes de 2017 tiennent compte de la consommation de poissons et de fruits de mer des habitants du Royaume-Uni, alors encore membre de l’Union européenne.

Quelles espèces de poisson sont majoritairement consommées en Europe ?

Les trois quarts de poissons et des fruits de mer consommés au sein de l’Union européenne proviennent de la pêche d’espèces sauvages, là où le quart restant est issu au contraire de l’aquaculture, ce qui signifie que ce sont des espèces cultivées en élevage. Les poissons les plus consommés sont le thon, le cabillaud et le saumon.

En effet, le thon (principalement vendu en conserve) est consommé à hauteur de 3,1 kilogrammes par habitant et par an en moyenne dans l’UE. Aussi, chaque citoyen européen consomme 2,3 kilogrammes de cabillaud (provenant à 100 % de la pêche) par an. Quant au saumon (provenant à 100 % de l’élevage), il est consommé à hauteur de 2,2 kilogrammes par an et par habitant dans l’Union européenne.