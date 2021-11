Alimentation : de courtes vidéos pour promouvoir le "bien manger" à l'école

Réalisés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation début novembre, ces nouveaux outils doivent aider les élèves à mieux saisir les enjeux d’une alimentation saine et équilibrée.

Capture d’écran d’une vidéo adressée aux enfants de maternelle - Crédits : ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Inculquer aux élèves la notion de “bien manger” et stimuler leur curiosité sur ce qui se trouve dans leurs assiettes. C’est l’objectif affiché par de courtes vidéos mises en ligne par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, en collaboration avec ceux de la Santé et de l’Education nationale.

Ces supports ont pour but d’aider les enseignants à engager le débat avec leurs élèves autour des questions alimentaires. Découvrir l’origine des aliments et leurs intérêts nutritionnels doit ensuite permettre aux enfants de consommer plus régulièrement des fruits, des légumes ainsi que du lait et des produits laitiers, et de privilégier des aliments de qualité. Pour toucher sa cible, chaque vidéo est destinée à une catégorie d’âge, de la maternelle au lycée. Certaines sont par ailleurs adaptées aux départements d’outre-mer et à leurs produits locaux.

Cette initiative vient en complément de sets de table déjà mis en place et comprenant un recto à colorier et un verso avec des activités pédagogiques adaptées aux élèves de maternelle, à compléter par les enfants. Chaque établissement est donc libre d’utiliser ces deux outils éducatifs.



L’action s’inscrit dans le cadre du programme “fruits et légumes à l’école” et “lait et produits laitiers à l’école”, conduit avec le soutien de l’Union européenne. Celui-ci vise à “éveiller le goût des enfants et des adolescents par la découverte et le jeu et leur faire adopter de bonnes habitudes alimentaires”, indique le ministère de l’Agriculture. Produire une meilleure alimentation est par ailleurs l’un des objectifs de la Commission européenne qui a présenté en mai 2020 sa stratégie intitulée “de la ferme à la table”, approuvée par le Parlement européen le 19 octobre dernier.