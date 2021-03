Revivez le webinaire sur le leadership féminin dans la lutte contre le Covid-19

Quel est le rôle des femmes dans la lutte contre le Covid-19 ? A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes lundi 8 mars, le Parlement européen a organisé le 3 mars un webinaire spécial sur ce thème d'actualité.

Autour de quatre tables rondes, des femmes députées européennes, scientifiques, chercheuses et soignantes se sont réunies pour débattre et répondre aux questions des internautes.



Evelyn Regner (S&D, AT), députée européenne et Présidente de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres (FEMM), a ouvert le webinaire.