Revivez l'audition des représentants de l’industrie pharmaceutique au Parlement européen

Jeudi 25 février de 16h à 19h, les députés européens ont auditionné quatre présidents-directeurs généraux de laboratoires pharmaceutiques impliqués dans le développement, la production et la livraison des vaccins contre le COVID-19 commandés par l’UE.

Pascal Soriot (AstraZeneca), Stéphane Bancel (Moderna), Franz-Werner Haas (CureVac) et Stan Erck (Novavax) ont répondu aux questions des députés des commissions de la santé publique (ENVI) et de l’industrie (ITRE) sur la stratégie mise en place pour augmenter la capacité de production et améliorer le déploiement des vaccins contre le COVID-19.

Le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton et la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides ont également participé à ces échanges.