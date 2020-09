Relance européenne : le Fonds européen d'investissement s'engage dans le soutien aux PME Actualité Valentin Ledroit

Filiale de la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement (FEI) a augmenté son soutien aux emprunts des petites et moyennes entreprises françaises. En partenariat avec la Société de caution mutuelle de l'artisanat et des activités de proximité (SIAGI), il a annoncé lundi 14 septembre qu'il engagerait 235 millions d'euros de contre-garanties pour permettre à ces dernières d'emprunter plus aisément.

Le président du Fonds européen d'investissement Alain Godard (au centre) signe l'accord de partenariat en compagnie des représentants de la SIAGI et de la Commission européenne - Crédits : compte Twitter Fonds européen d'investissement @EIF_EU

Depuis 15 ans, les deux institutions travaillent de concert au développement des petites et moyennes entreprises (PME). Le FEI et la Société de caution mutuelle de l'artisanat et des activités de proximité (SIAGI) ont naturellement tissé des relations encore plus étroites avec la crise du Covid-19. Pour venir en aide aux PME durement impactées durant cette période de contraction de l'activité économique, les deux organismes ont signé lundi 14 septembre un nouveau partenariat : celui-ci permettra d'augmenter les contre-garanties proposées aux entreprises, passant de 75 à 235 millions.

Concrètement, ces contre-garanties permettent de couvrir les risques de crédit et donc de stimuler l'octroi de prêts aux PME par les banques françaises. Elles seront financées dans le cadre du programme européen COSME (dédié au soutien à la compétitivité des petites et moyennes entreprises).

Le montant total alloué à cette mesure sera donc multiplié par trois. De plus la couverture de risque sera rehaussée, passant de 60% à 80% du prêt. Cela signifie que si l'entreprise se retrouve dans l'incapacité d'honorer ses échéances de remboursement, la garantie permettra de couvrir des prêts compris entre 5 000 et 150 000€ pour une durée de 2 à 7 ans.

Une aide à la "résilience" des entreprises

La crise sanitaire et le confinement ont eu des répercussions sur la trésorerie des PME. En réponse la France a mis en place "des mesures pour sauver la richesse du secteur", indique Joël Fourny, président de CMA France (le réseau national des chambres de métiers et de l’artisanat, qui est également l'un des principaux partenaires de la SIAGI). Ce dernier précise que les prêts garantis par l'Etat ont été sollicités par 30% des entreprises seulement. Il estime donc que l'apport des fonds européens est nécessaire et complémentaire pour venir appuyer le secteur.

A travers cette action, mais aussi de manière plus générale, le Fonds européen d'investissement revendique sa proximité avec "le terrain". "L'Europe est souvent perçue comme lointaine mais pendant la crise, elle a montré qu'elle était proche des entreprises, des citoyens", affirme son Directeur Général Alain Godard. Ce dernier a par ailleurs répondu à une autre critique généralement faite aux institutions européennes en soulignant que les dispositifs avaient été mis très rapidement en place pour permettre aux PME de démontrer leur capacité de résilience.

"Rassurée par l'évolution des programmes", Karine Desroses, présidente du Conseil d'administration de la SIAGI, s'est également félicitée de la capacité de réaction de l'institution européenne, regrettant cependant que la garantie ne soit allouée que jusqu'au 31 décembre.

Le Fonds européen d'investissement



Filiale du groupe Banque européenne d'investissement (BEI), le FEI a pour mission principale de mettre en œuvre des instruments financiers qui permettent aux banques et aux fonds (intermédiaires financiers) de mieux servir les PME.



Financé également par la Commission européenne et les établissements financiers européens, il gère entre autres des ressources pour le compte de la BEI, de la Commission européenne, des États ou encore des collectivités territoriales.



