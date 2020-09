Qui sont les 27 commissaires européens (2019-2024) ?

France

Indépendant

Thierry Breton est un homme d'affaires et ancien ministre. Ingénieur de formation, il dirige successivement plusieurs entreprises spécialisées dans l'ingénierie informatique, comme le groupe Thomson (aujourd'hui Technicolor), et est nommé en 2002 à la tête de l'entreprise publique France Télécom, qu'il redresse et dont il accompagne la privatisation.

Conseiller politique de diverses personnalités de droite dans les années 1980-1990, il intègre en 2005 le gouvernement au portefeuille de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. A Bercy, il mène une politique de réduction de la dette et du déficit publics.

Thierry Breton quitte le gouvernement en 2007 et, après une année d'enseignement à Harvard, réintègre le secteur privé. Il prend la tête du groupe Atos spécialisé sur la transformation digitale. Il européanise cette société en acquérant certaines activités de l'entreprise allemande Siemens. Il travaille en parallèle à la mise en place de projets européens tels que le European Cloud Partnership (2012) et le Fonds européen de la défense dès 2016.

Proche de la mouvance "chiraquienne", Thierry Breton soutient dans un premier temps Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre en 2016, avant de soutenir Emmanuel Macron.

Le portefeuille de Thierry Breton inclut aussi bien des missions liées à l'Intelligence artificielle qu'au Fonds européen de la défense, ou à la propriété intellectuelle. Il a pour objectif de faire de l'Union européenne un marché numérique et technologique "uni et souverain", incluant les technologies les plus récentes comme l'IA, la blockchain ou la 5G, avec un accent mis sur la sécurité.

Il contribue à la définition d'une stratégie de long-terme pour l'avenir industriel de l'Union, qui englobe les aspects liés à la compétitivité, à l'investissement, aux marchés publics, au commerce, aux compétences, à l'innovation et au soutien aux petites et moyennes entreprises (PME). Thierry Breton travaille également à l'élaboration d'une stratégie pour les PME, et doit nommer un représentant pour les PME.

Il contrôle l'impact sur l'industrie du plan pour l'économie circulaire, et est responsable de la mise en oeuvre des règles du marché intérieur. En outre, il a pour missions le développement d'une industrie commune de la défense, et la supervision du futur programme spatial européen (Galileo, Copernicus...).

Thierry Breton travaille sous la direction de la vice-présidente exécutive pour l'Europe numérique, Margrethe Vestager. Il est assisté par une nouvelle Direction générale pour l'industrie de la défense et l'espace, ainsi que par la Direction générale aux réseaux de communication, au contenu et aux technologies, et la Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME.

Parmi ses priorités figure la réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), avec la perspective d'un accord en 2022. Mais aussi la poursuite des négociations pour un traité commercial avec les Etats-Unis, un accord global avec la Chine, et une zone de libre-échange entre l'Union et l'Afrique. Il travaille à la négociation de traités avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Mise à jour du 27/08/20 : Phil Hogan a remis sa démission de son poste de commissaire européen au Commerce le 26 août 2020, après avoir enfreint en Irlande les règles sanitaires liées à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Un nouveau commissaire européen irlandais devra être nommé dans les prochains jours. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pourrait alors décider de modifier le contenu du portefeuille et opter pour un remaniement plus large. En attendant, le vice-président de la Commission chargé de l’Economie, Valdis Dombrovskis, assure l’intérim de ce portefeuille.

Elu au conseil du comté de Kilkenny à l'âge de 22 ans, il en devient président en 1985. Il est ensuite élu sénateur en 1987, après un échec aux élections générales. En 1989, il parvient à se faire élire député et accède cinq ans plus tard au poste de ministre des Finances. En raison d'une fuite dans la presse relevant des détails sur le budget avant qu'il ne soit présenté au Parlement, il ne reste cependant que très brièvement ministre et démissionne début 1995. Il retrouve la tête d'un ministère en 2011 à l'Environnement et aux Gouvernements locaux.

Paolo Gentiloni

Commissaire à l'Economie

Italie

Issu du Parti socialiste européen (PSE), sociaux-démocrates

Son parcours

Membre du Parti démocrate (PD) italien, dont il fait partie des fondateurs en 2007, Paolo Gentiloni a été président du Conseil des ministres de 2016 à 2018.

Avant de devenir chef de l'exécutif, cet ancien journaliste a d'abord été député italien à partir de 2001, puis deux fois ministre : des Communications de 2006 à 2008 dans le deuxième gouvernement de Romano Prodi et des Affaires étrangères de 2014 à 2016 dans celui de Matteo Renzi.

Ses missions

Paolo Gentiloni est responsable de la conduite de la politique économique. Une grande partie de son travail consiste à protéger l'Union douanière, ainsi que l'équilibre macroéconomique de l'Union à travers la réforme du Semestre européen, pour y inclure les objectifs du développement durable, l'application du Pacte de stabilité et de croissance et la création d'un mécanisme d'assurance chômage européen.

Pour rendre l'économie européenne "plus juste et plus compétitive", il dirige le programme d'investissement de l'Union pour la transition écologique et numérique, et supervise la mise en place d'un système fiscal juste dans ces domaines. Il a également la responsabilité de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Enfin, il supervise l'office de statistiques Eurostat.

Il est placé sous l'autorité du vice-président exécutif pour l'Economie au service des personnes, Valdis Dombrovskis, et est à la tête des Directions générales pour l'Economie et les Affaires financières, et pour la Fiscalité et l'Union douanière.

L'économie européenne et l'euro