Environnement et climat : la politique européenne en 3 minutes Synthèse Céline Schmitt

La protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique font l'objet d'une action commune des Vingt-Sept et d'une attention toute particulière de la part de l'Union européenne.

Les Etats membres ont en effet délégué à Bruxelles de nombreuses compétences en la matière et s'emploient à parler d'une même voix lors des négociations internationales.

Les engagements des Européens

Depuis 1992 et le traité de Maastricht, la politique environnementale fait partie des compétences de l'Union européenne. Les années passant, plusieurs engagements chiffrés à caractère contraignant ont été pris par l'Union européenne afin de réduire l'impact négatif de leurs activités sur l'environnement. D'ici à 2030, les Européens se sont ainsi engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 % par rapport au niveau de 1990, de porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la production d'énergie, et d'améliorer l'efficacité énergétique de 32,5 % par rapport aux projections faites en 2007. Un objectif encore revu à la hausse avec le Pacte vert européen, clé de voûte du mandat de la Commission von der Leyen. Ce dernier vise notamment la neutralité carbone d'ici 2050.

Pacte vert européen, le programme écologique de la nouvelle Commission

D'autres mesures ont également été prises, notamment la création du Réseau Natura 2000 qui rassemble les sites naturels ou semi naturels de l'UE et qui a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux ; la directive sur la qualité de l'air de 2008, qui fixe des objectifs d'émissions de polluants atmosphériques pour chaque Etat membre (et qui a notamment valu à la France d'être condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne en octobre 2019) ; ou encore le règlement REACH, qui vise à mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques.

Par ailleurs, un marché du carbone européen a été mis en place en 2005 et réformé en 2018 pour gagner en efficacité. Il s'agit d'un système d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre destiné à réduire la pollution.

Le tournant de la COP21

Mais le point culminant de l'action européenne en matière de protection de l'environnement reste la COP21 (conférence annuelle des Nations Unies sur le climat), qui s'est tenue à Paris en 2015. L'Union européenne et les Etats membres ont fait partie des forces motrices de l'Accord de Paris pour le climat, rassemblant 195 pays signataires, unis dans l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici à 2100.

Aujourd'hui toutefois, force est de constater que le bilan de l'action européenne contre le réchauffement climatique demeure plutôt mitigé. Une accentuation substantielle des efforts semble nécessaire pour atteindre les objectifs fixés pour 2030. Enfin, l'élan international en faveur de la protection du climat tend, lui aussi, à s'essouffler. En juin 2017, le président américain Donald Trump a annoncé le retrait des Etats-Unis de l'Accord de Paris.

Le saviez-vous : En 2018, l'Allemagne (22,5 %), le Royaume-Uni (11,4 %) et la Pologne (10,3 %) étaient les pays qui contribuaient le plus fortement au total des émissions de CO2 de l'UE.