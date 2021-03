Pacte vert : la Banque des Territoires et la BEI soutiennent la production de biogaz en France Actualité

Développée par la Banque des Territoires, la "boite à outils méthanisation" doit permettre aux agriculteurs français de concrétiser leurs projets pour valoriser leurs déchets et produire une énergie renouvelable.

Les unités de méthanisation, ici dans le Lot, permettent la production de biogaz - Crédits : GrandBout / wikimediacommons GrandBout CC-BY-SA-4.0

La Banque des Territoires (Groupe Caisse des dépôts) a annoncé le lancement de sa boite à outils sur la méthanisation, à destination du monde agricole en France. Mise en place avec l'appui de la Plateforme européenne de conseil en investissement de la Commission européenne et de la Banque européenne d’investissement, ce dispositif de conseils et d'ingénierie en ligne fournira aux exploitants la possibilité de mettre en œuvre leur projet de méthanisation à la ferme, en fournissant une assistance technique et légale ainsi qu'en facilitant l'accès au financement bancaire. Cette annonce, qui marque l'aboutissement d'un partenariat lancé au mois de janvier 2020 entre la Banque des Territoires et la Banque européenne d'investissement, s'inscrit dans les démarches des deux institutions en faveur du Pacte vert européen.

En ligne depuis le 26 février dernier, la "boite à outils méthanisation" propose trois espaces aux porteurs de projet pour répondre à leurs questions :

"Comprendre les enjeux de la méthanisation à la ferme" : les acteurs intéressés peuvent s’informer sur la dimension technique d'un tel projet en se documentant sur le processus de méthanisation, ainsi qu'en consultant des témoignages d’exploitants déjà engagés dans ce procédé.

"Structurer son projet" : les exploitants peuvent identifier les différentes étapes de mise en œuvre et se saisir des problématiques juridiques liées à ces pratiques.

"Maîtriser l’économie de son projet" : ce dernier espace permet de bénéficier d’une assistance en ingénierie financière, en mettant notamment à disposition des exploitants un outil de calcul ainsi que des modèles de business plan.

"C’est une vraie réussite, tant pour l'environnement que pour l'économie, puisque des emplois et des compétences locales sont créés grâce à ce projet" a déclaré le vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis, soulignant les bénéfices multiples des projets de méthanisation.

Qu'est-ce que la méthanisation ?



La méthanisation est un procédé de valorisation des déchets d'origine agricole. Cette dégradation aboutit à la production locale et renouvelable de biogaz.

Vidéo de présentation de la plateforme par la Banque des Territoires

Pour consulter la boite à outils, rendez-vous à cette adresse.