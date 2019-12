Les traditions de Noël en Europe

Noël en Europe

Les fêtes de fin d'année en Allemagne sont gourmandes, joyeuses et de l'avis de tous ceux qui les ont vécues, féeriques.

Les Allemands appellent Noël Weihnachten, qui signifie nuit solennelle ou Heiligenachten, soit nuit sainte. Ce n'est pas la naissance du Christ qui est évoquée, comme dans les langues latines, mais la messe de la nuit de Noël comme au Royaume-Uni.

Dès le premier dimanche de l'Avent, le coup d'envoi des fêtes de fin d'année est donné par l'ouverture des marchés de Noël qui investissent les places des villes et des villages.

La couronne de l'Avent, confectionnée en famille, avec des branches d'épicéa et autres verdures célébrant la nature, est disposée dans les maisons.

Elle porte soit 4 bougies qui seront successivement allumées chaque dimanche de l'Avent, soit 24 sachets de gourmandises qui seront dégustées chaque jour en famille.

Pour Noël, les Allemands attachent beaucoup d'importance à la décoration de la maison. Des couronnes de sapin sont accrochées aux portes d'entrée, des séries de bougies électriques sur les rebords de fenêtres.

Ces 24 jours de festivités sont également rythmés par d'autres célébrations au centre desquelles les enfants sont les rois et les gourmands de la fête.

A la Sainte-Barbe (Sant Barbara) le 4 décembre, des petits biscuits de Noël en forme d'animaux sont préparés. A la Saint-Nicolas, des Spekulatius sont confectionnés. D'autres friandises souhaitent également la bienvenue à l'Evèque Bienfaiteur et son alter ego au bâton, le Père Fouettard.

Jusqu'à Noël, on visite en famille les innombrables crèches, miniatures ou grandeur nature, figuratives ou vivantes, qui se dressent partout. En plein air, on se réchauffe avec du vin chaud épicé sur lequel on flambe un pain de sucre.

Les magasins et les commerces ne désemplissent pas, les pâtisseries proposent des variétés de biscuits et de douceurs.

C'est aussi le moment de dresser et décorer les superbes sapins avec des boules de verre qui représentent des pommes, des sujets en pains d'épice, des roses en papier. La tradition de la bûche de Noël (christbrand) est attestée en Allemagne dès 1184.

En Allemagne, la fête de Noël dure deux jours. Le 26 décembre est un jour férié, c'est le deuxième jour de Noël consacré à la visite des familles et des amis. Les cadeaux sont distribués dans l'après-midi du 25 ou dans la soirée du 24 (der Heilige Abend ) non pas par le Père Noël mais par le Christ-Kind. Le 6 décembre, les enfants reçoivent déjà la visite de Saint-Nicolas.

La période de l'Avent est joyeuse, festive et se célèbre entre amis. Elle commence quatre dimanches avant Noël. Pour célébrer le premier jour de l'Avent, la première des quatre bougies de la couronne de l'Avent est allumée.

Elaborée avec des branches d'épicéa, des pommes de pin et décorée de verdures ou de gourmandises, cette couronne brûlera sa dernière bougie le soir de Noël.

Malgré le froid ou parfois la neige, il n'est pas rare de se retrouver à la sortie du travail le soir entre amis autour d'un bon vin chaud sur un stand d'un des nombreux marchés de Noël, dans la rue ou même dans un café.

En famille, la fête de Noël débute le 24 décembre au matin. La décoration de la maison est l'affaire des parents. Les enfants sont "interdits de séjour", ils restent dans les autres pièces de la maison. C'est ce jour-là que le sapin est dressé. Les 25 et 26 décembre sont fériés en Autriche.

Les chanteurs de Noël, vêtus d'habits traditionnels, tiennent à la main un Kolédarka, un grand bâton en bois de chêne sculpté. Ils font le tour du village et s’arrêtent dans chaque maison pour présenter leurs meilleurs vœux et pour recevoir des cadeaux spécialement préparés pour eux. La fête de Noël dure jusqu’au petit matin.

La fête de noël commence aux douze coups de minuit : c’est le Koleda. Les jeunes filles préparent un pain spécial : un Kravay (ou Kravaj,) pour leur Koledari favori. Les Koledari sont des hommes célibataires et la jeune fille exprime ainsi sa préférence pour l'un d'entre eux. Cette fête de Noël peut être considérée comme un rite initiatique pour les jeunes hommes et jeunes filles en âge de se marier.

Budni vetcher, c’est le réveillon de Noël en bulgare. La fête est soigneusement préparée : sur le plancher de la salle à manger, est étendue la paille recouverte d’une nappe réservée au réveillon de Noël. Sont posés sur cette nappe, sept, neuf ou douze plats maigres. Pour purifier et prévenir du malheur, la personne la plus âgée passe avec des bâtonnets d'encens dans toutes les pièces de la maison.

Le jour de la Sainte Lucie on plante également du blé dans des petites coupelles, il aura poussé a Noël et sera signe de prospérité pour l'année a venir.

On décore le sapin et on pose a son pied une crèche, en recouvrant le sol de mousse. Si les enfants reçoivent des cadeaux le jour de Noël, à l'intérieur du pays la tradition veut que ce soit Saint Nicolas qui apporte les cadeaux le 6 décembre, c'est Sainte Lucie qui joue ce rôle sur la côte le 13 décembre. Les enfants accrochent alors une chaussette à leur fenêtre et y découvriront leur cadeau le matin venu. Si bien que les enfants croates sont doublement gâtés, une fois par l'un de ces deux saints, et l'autre fois par le père Noël.

La tradition de Noël en Croatie, comme dans tout pays catholique, débute 4 semaines avant Noël. C'est a ce moment que l'on dresse la couronne de l'Avent : 4 cierges sur une couronne de branches de sapin. Le premier dimanche on allume la première bougie, puis chaque dimanche on allume une bougie de plus

Très savant et modeste, Basile se contentait d'un repas par jour, portait des vêtements légers même en hiver, priait tout le temps. Il fonda plusieurs monastères. Les chrétiens orthodoxes le vénèrent et l'appellent Basile le Grand.

La soirée du 23 décembre est déjà une fête particulière. Les amis et les proches se rendent visite pour boire ensemble de la bière, du vin chaud épicé ou Gloegg et déguster des biscuits.

Début décembre, toutes les maisons et les appartements s'illuminent de rouge soit à l'aide d'une bougie, d'un photophore, ou d'une décoration plus sophistiquée. Sapins ou autres, tous les arbres devant les maisons sont également illuminés et les balcons des appartements décorés.

Le 1er décembre, la bougie du calendrier de l'Avent est allumée. Elle possède 24 marques, comme autant de jours avant Noël. On la souffle chaque jour avant qu'elle ne dépasse la marque du jour. Et le temps défile ainsi jusqu'au 24 décembre. La Sainte Lucie, patronne des lumières, est célébrée dans la nuit du 12 au 13 décembre.

Pour la fête du Jul, on apportait dans la maison une bûche de chêne qui représentait le feu sacré. On plantait aussi un sapin devant la maison. Le sapin toujours vert symbolisait le triomphe de la nature sur l'hiver.

Elle était le début d'une période de 12 nuits, du 24 décembre au 8 janvier et elle symbolisait la nuit hivernale, les nuits les plus longues de l'année, durant laquelle se prépare le renouveau de la lumière et de la végétation.

En Espagne, les fêtes de Noël commencent à la mi-décembre et se terminent le 6 janvier, le "jour des rois". Même si le Père Noël est de plus en plus populaire, ce sont traditionnellement les Rois Mages qui apportent les cadeaux aux enfants à l'aube du 6 janvier, jour férié en Espagne.

Autrefois, dans les campagnes, les paysans scrutaient les étoiles et interrogeaient la glace pour y lire l'avenir. Ils croyaient que cette nuit-là, les bons et les mauvais esprits se promenaient. Aussi fallait-il déposer de la nourriture sur la table et laisser le feu dans l'âtre jusqu'au matin.

Les 25 et 26 décembre sont des jours fériés en Finlande. Le 24, les magasins sont ouverts uniquement le matin. Noël est la fête familiale par excellence. Pour la Saint-Etienne le 26, Les Finlandais rendent visite à leurs collègues et amis.

Cette déclaration est diffusée dans tout le pays à la radio et à la télévision. La tradition d'annoncer la Paix de Noël est une ancienne coutume nordique datant du Moyen-Age. Avant les temps chrétiens, une année était jalonnée de 27 différents 'temps de paix', incluant des temps dédiés aux femmes, aux sessions de tribunal et aux moissons.

Habillée d'une longue robe blanche et portant une couronne de bougies illuminées sur la tête, Lucie fait donc sa première apparition le 13 décembre. Jusqu'à la fin du mois, cette jeune fille visite les hôpitaux, les écoles et assiste à diverses fêtes de Noël en délivrant un message de lumière, d'espoir et de charité.

Plusieurs jours avant Noël, les villes et les villages de France prennent un air de fête. Les façades des mairies sont décorées, d'immenses sapins sont dressés sur les grandes places, les rues principales et les arbres sont recouverts de guirlandes lumineuses…

En Grèce, pays orthodoxe qui a adopté le calendrier grégorien, la naissance de Jésus est célébrée le 25 décembre et non le 7 janvier comme en Russie. La période des fêtes de fin d'année débute la veille de Noël et se termine le jour de l'Épiphanie. Cette période de 12 jours est appelée "Douzaine". La fête de Noël en Grèce est moins importante que la fête de Pâques.

Le 24 décembre, les petits enfants se lèvent très tôt le matin ayant comme objectif de passer de maison en maison "dire" et chanter les "calanda" (petits poèmes et sortes de cantiques retraçant l'histoire de Noël et de la nouvelle année), tout en agitant leur "trigona" (petit triangle musical en acier sur lequel on frappe avec une baguette en acier). Leurs hôtes, qui apprécient la pérennité de cette tradition qui remonte aux calendes grecques, les reçoivent chaleureusement et les récompensent en leur donnant quelques pièces, des fruits ou une sorte de pâtisserie confectionnée pour Noël : les kourabiedes (sortes de petites galettes recouvertes de sucre glace) ou les melomacarona (gâteau à base de noix et de sirop de miel).

La veille de Noël, un repas de réveillon frugal clôt une période de jeûne de 40 jours. On se couche tôt pour assister à la messe qui commence à quatre heures du matin. Le 25 décembre, au retour de l'église, toute la famille partage ensemble du miel, des fruits secs et du Christopsomo (littéralement "le pain du Christ") sorte de galette aux noix que la maîtresse de maison a préparé la veille et où elle a pris soin de laisser l'empreinte de sa main, symbole de la marque des doigts du Christ, preuve qu'il est né.

Traditionnellement, chaque maison s'ornait d'une maquette de bateau en bois décorée d'une guirlande lumineuse ou de petites bougies. Le bateau est l'emblème traditionnel de Noël en Grèce. Le sapin de Noël a fait son apparition en Grèce en 1839.

Les cadeaux ne sont pas distribués à Noël mais le 1er janvier au moment où les Grecs fêtent Saint Basile. C'est ce dernier qui apporte les cadeaux. Saint-Basile était un homme pauvre et il chantait dans les rues afin de recueillir de l'argent pour étudier. Les Grecs racontent qu'un jour où l'on se moquait de lui, le bâton sur lequel il s'appuyait a fleuri, par miracle. La veille de la Saint-Basile, tout le clan familial se réunit dans une maison pour chanter, parler et jouer aux cartes.

La veille de Noël, du jour de l'An et de l'Epiphanie (le 6 janvier) les enfants grecs passent par les maisons du quartier et chantent devant les portes ces chants qui annoncent la naissance de Jésus, la venue du nouvel an, et le Baptême de Jésus en l'échange de quelques pièces de monnaie.

HONGRIE