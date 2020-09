Les Rencontres du Développement Durable, une réflexion citoyenne sur la transition écologique Actualité Noémie Galland-Beaune

Du 22 au 29 septembre 2020, l'institut Open Diplomacy lance les premières Rencontres du Développement Durable, dont Toute l'Europe est partenaire. Au programme, sept jours de rencontres et de débats dans sept grandes villes de France, soit autant d'occasions pour les participants d'échanger avec les responsables politiques, experts et militants travaillant sur le thème de la transition écologique et solidaire.

En 2015, les 193 Etats membres de l'ONU se sont engagés collectivement à atteindre 17 Objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030. Cet Agenda 2030, qui fusionne l'agenda du développement et celui des Sommets de la Terre, réunit les Etats autour d'objectifs communs de croissance économique, de justice sociale, de paix, de solidarité et de préservation des écosystèmes.



Comme le souligne le site de l'Agenda 2030 en France, le succès de ce programme "n'est pas que l'affaire ou la responsabilité des gouvernements". Les citoyens ont en effet un rôle à jouer pour atteindre ces objectifs. Par l'action, mais aussi par le débat. C'est la raison pour laquelle l'Institut Open Diplomacy, association d'éveil citoyen aux questions internationales, a décidé d'instaurer un rendez-vous annuel de rencontres sur ce thème : les Rencontres du Développement Durable (RDD). Un événement gratuit, prévu du 22 au 29 septembre prochains, permettant aux citoyens de réfléchir ensemble et de s'engager pour concrétiser l'Agenda 2030.

Avec le soutien de 40 partenaires, ces rencontres se déroulent sur sept jours dans sept grandes villes de France. Chacune de ces journées est consacrée à un des thèmes structurants de la transition écologique. De l'urgence climatique aux questionnements sur le modèle économique le plus viable en passant par le rôle des sociétés et des organisations internationales dans le changement à engager, les aspects les plus essentiels de la transition écologique seront abordés au cours de la semaine. L'évènement débute ainsi à Montpellier par une première série de conférences et débats sur le thème "Transformer le capitalisme". Les débats se dérouleront ensuite à Marseille, Dijon, Strasbourg, Paris, Bordeaux et Nantes.

Construire l'Europe de l'écologie

Le 26 septembre, les Rencontres du Développement Durable se tiendront à Paris. A cette occasion, un débat sur le thème "Construire l'Europe de l'écologie" sera organisé pour mieux penser l'importance et la pertinence d'une action à l'échelle européenne en matière d'environnement. Un débat d'autant plus actuel que la Commission européenne a décidé de faire de la transition écologique une de ses priorités. Le 11 décembre 2019, quelques jours après sa prise de fonction, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a en effet présenté son projet de Pacte vert européen, le Green deal, l'un des grands chantiers de son mandat. Avec ce Pacte, la Commission européenne ambitionne de faire de l'Union européenne un territoire neutre en carbone d'ici 2050 et de limiter le réchauffement de la planète à +2°C d’ici 2050.

Le Pacte vert, au coeur de l'action européenne

Articulation du Pacte vert avec le plan de relance post-crise du Covid-19, réforme de la PAC pour une agriculture plus biologique ou encore alimentation durable, plusieurs dossiers européens seront discutés au cours de cette journée. Ils permettront aux participants de s'interroger sur la relation entre citoyens, Etats membres et institutions européennes mais aussi sur le rôle que chacun peut jouer tant en termes de sensibilisation à l'urgence climatique que d'actions pour inverser la tendance.

INFORMATIONS PRATIQUES



Les Rencontres du Développements Durables se dérouleront du 22 au 29 septembre dans 7 villes de France : Montpellier, Marseille, Dijon, Paris, Bordeaux et Nantes. La participation est gratuite, inscriptions en ligne.



Les RDD se dérouleront selon le calendrier suivant :



- Le 22 Septembre, pour Transformer le capitalisme, à Montpellier, en présence du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire et de Muhammad Yunus (Prix Nobel),

- Le 23 Septembre, pour Partager la Terre, à Marseille, en présence de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et de Youba Sokona (Vice-président du GIEC),

- Le 24 Septembre, pour Accéder au bien-être à Dijon, autour de Ségolène Royal, présidente de Désir d'avenir pour la Planète, et de Guy Ryder (Directeur général de l’OIT),

- Le 25 Septembre, pour Agir à temps, à Strasbourg avec Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne en charge du Pacte vert et Alain Le Roy (ancien Secrétaire général adjoint de l’ONU),

- Le 26 Septembre, pour Construire l'Europe de l’écologie, à Paris autour de Claire Waysand (Directrice générale d’Engie) et Manon Aubry, eurodéputée (LFI/ Gauche unitaire européenne)

- Le 28 Septembre, pour Recycler l'économie, Bordeaux avec Emmanuel Grenier (Président de Cdiscount) et la secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable Olivia Grégoire,

- Et le 29 Septembre, pour Conduire une transition juste, à Nantes en présence de la secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et de l'Engagement Sarah El Haïry et Joseph Stiglitz (Prix Nobel).



Le programme est disponible sur le site des Rencontres du Développement Durable.