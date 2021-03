Les régions françaises dans l'Union européenne Synthèse

Pour limiter les disparités entre les territoires européens, l'Union européenne mène une politique régionale appelée également "politique de cohésion". Celle-ci représente le tiers du budget global de l'UE. Pour la période 2014-2020, cinq domaines d’intervention prioritaires ont été définis : la recherche et le développement, l’emploi, l’éducation, la lutte contre la pauvreté et l’environnement. La France dispose pour cette période d'un budget de 26,7 milliards d’euros. 77 % de ces crédits sont gérés par les Conseils régionaux, 22 % par l'Etat et 2 % par d'autres collectivités.

Quelles sont les priorités de la politique régionale de l'Union européenne dans chaque région ? Quels projets concrets sont soutenus grâce aux financements européens ?

En partenariat avec les Régions françaises, Toute l'Europe vous propose un espace unique pour comprendre et s'informer sur l'action des Régions et de l'Union européenne dans les territoires.



Pour en savoir plus, choisissez votre région !

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ Présidente : Marie-Guite DUFAY Capitale administrative : Dijon (siège du Conseil régional à Besançon) Siège du Conseil régional : Besançon Financements européens 2014-2020 : 1,4 milliard d'euros => Découvrez l'Europe concrète en Bourgogne-Franche-Comté





BRETAGNE Président : Loïg CHESNAIS-GIRARD Capitale administrative : Rennes Financements européens 2014-2020 : 906 millions d'euros => Découvrez l'Europe concrète en Bretagne









CORSE Président : Gilles SIMEONI Capitale administrative : Ajaccio Financements européens 2014-2020 : 274 millions d'euros => Découvrez l'Europe concrète en Corse





GRAND EST Président : Jean ROTTNER Capitale administrative : Strasbourg Financements européens 2014-2020 : 1,4 milliard d'euros => Découvrez l'Europe concrète dans le Grand Est





GUADELOUPE Président : Ary CHALUS Capitale administrative : Basse-Terre Financements européens 2014-2020 : 1,02 milliard d'euros => Découvrez l'Europe concrète en Guadeloupe





GUYANE Président : Rodolphe ALEXANDRE Capitale administrative : Cayenne Financements européens 2014-2020 : 662 millions d'euros => Découvrez l'Europe concrète en Guyane













MARTINIQUE Président : Alfred MARIE-JEANNE Capitale administrative : Fort-de-France Financements européens 2014-2020 : 783 millions d'euros => Découvrez l'Europe concrète en Martinique





MAYOTTE Président : Soibahadine IBRAHIM RAMADANI Capitale administrative : Mamoudzou Financements européens 2014-2020 : 279 millions d'euros => Découvrez l'Europe concrète à Mayotte





OCCITANIE Présidente : Carole DELGA Capitale administrative : Toulouse Financements européens 2014-2020 : 3,2 milliards d'euros => Découvrez l'Europe concrète en Occitanie





PAYS DE LA LOIRE Présidente : Christelle MORANÇAIS Capitale administrative : Nantes Financements européens 2014-2020 : 928 millions d'euros => Découvrez l'Europe concrète en Pays de la Loire







