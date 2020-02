Les régimes et gouvernements européens en 3 minutes Synthèse Jules Lastennet

L'Union européenne, c'est 27 Etats membres et autant de systèmes politiques différents, fruits de leur histoire et de leur culture.

De gauche à droite : l'Elysée, le Bundestag et le Palazzo Montecitorio - Crédits : Ex13, Wolfgang Pehlemann et Jimmyweee / Wikipedia Commons

Le point commun central aux pays de l'UE ? La démocratie. Appliquer la séparation des pouvoirs, respecter les droits de l'Homme et organiser les élections au suffrage universel sont des conditions indispensables pour faire partie du club.

27 régimes politiques

Mais au-delà de ces règles générales, les Etats gardent chacun une organisation politique qui leur est propre. Première différence majeure : 6 pays sont des monarchies, où le souverain ne détient plus aucun pouvoir exécutif. A l'inverse, 21 pays sont des républiques.

Ensuite, le mode d'élection des représentants du peuple. Seul un pays vote au scrutin majoritaire : la France. Les autres pays de l'UE élisent leurs parlementaires à la proportionnelle. Ou au moins avec une dose, plus ou moins forte, de proportionnelle. Cela suppose la coopération entre les différents partis politiques, puisqu'ils sont souvent nombreux à être représentés au Parlement, sans que l'un d'eux ne dispose forcément de la majorité.

La Belgique détient le record du plus grand nombre de jours sans gouvernement : 541. De juin 2010 à décembre 2011, les partis élus lors des élections législatives ne sont pas parvenus à s'entendre pour former un gouvernement.

Troisième différence de taille entre les pays européens : la répartition des pouvoirs entre le chef de l'Etat (monarque ou président) et le chef du gouvernement (premier ministre). Dans la grande majorité des pays de l'UE, c'est le Premier ministre qui est le personnage le plus important. La France est l'une des rares exceptions. Lors des réunions des dirigeants de l'UE à Bruxelles (au Conseil européen), on ne trouve donc que 4 présidents, contre 23 Premiers ministres.

Les régimes politiques européens

Des couleurs politiques différentes

Les pays européens divergent aussi sur leur couleur politique. Les électeurs ne votent ni en même temps pour choisir leur gouvernement, ni de la même façon. L'alternance politique est la norme en Europe, comme dans les autres démocraties.

Actuellement, la grande majorité des dirigeants européens sont issus de trois grandes familles politiques. La droite, composée des partis conservateurs modérés et des partis démocrates-chrétiens comme la CDU en Allemagne, est au pouvoir dans neuf pays. La gauche, elle, rassemble dans huit pays les sociaux-démocrates comme le Parti socialiste ouvrier espagnol. Les courants centristes et libéraux, enfin, ont connu de récents progrès dans les urnes et sont à la tête de sept pays.

Par ailleurs, la Pologne et la Hongrie sont dirigées par des personnalités issues de la droite populiste, tandis que l'Italie et la Liltuanie ont à leur tête des coalitions difficilement classables.

Outre les questions économiques, sociales ou sociétales, la construction européenne est l'un des grands points de désaccord entre toutes ces tendances politiques.