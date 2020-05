Les billets en euro Synthèse

La série des billets en euros comprend sept valeurs (ou coupures) : 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros. Ils ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro.

Les billets en euros ont été conçus par Robert Kalina, de la Banque centrale autrichienne (Oesterreichische Nationalbank). Il a remporté le concours graphique organisé en Europe en 1996.

A partir de 2013, la Banque centrale européenne a commencé l'introduction progressive des billets de la série "Europe". La mise en circulation d'une nouvelle série a notamment été justifiée pour des fins de lutte contre la contrefaçon.

Le premier billet de la nouvelle série (5 euros) a été mis en circulation le 2 mai 2013, celui de 10 euros le 23 septembre 2014, celui de 20 euros le 25 novembre 2015 et celui de 50 euros le 4 avril 2017. Ceux de 100 et 200 euros l'ont été le 28 mai 2019.

Chaque billet représente un style architectural propre à une époque. Ainsi, les billets de 5 euros représentent le style classique; les billets de 10 euros le style roman; les billets de 20 euros le style gothique; les billets de 50 euros le style renaissance; les billets de 100 euros le style baroque; les billets de 200 euros le style industriel du XIXème siècle et les billets de 500 euros l'architecture moderne du XXème siècle.

La première série, émise à partir de 2002

Format : 120 x 62 mm

Couleur : gris

Style architectural représenté : classique Format : 127 x 67 mm

Couleur : rouge

Style architectural représenté : roman



Format : 133 x 72 mm

Couleur : bleu

Style architectural représenté : gothique Format : 140 x 77 mm

Couleur : orange

Style architectural représenté : Renaissance Format : 147 x 82 mm

Couleur : vert

Style architectural représenté : baroque/rococo Format : 153 x 82 mm

Couleur : jaune

Style architectural représenté : architecture du XIXe siècle, utilisant le fer et le verre Format : 160 x 82 mm

Couleur : violet

Style architectural représenté : architecture moderne du XXe siècle

Au recto de chaque billet sont représentés des fenêtres et des portails. Ils symbolisent l’esprit d’ouverture et de coopération qui règne au sein de l’Union européenne. Les douze étoiles de l’Union européenne sont l’illustration du dynamisme et de l’harmonie de l’Europe contemporaine. Les ponts représentés au verso symbolisent le lien qui unit non seulement les peuples européens entre eux, mais aussi l’Europe avec le reste du monde.

Les autres éléments graphiques sont :

le nom de la monnaie – euros – qui apparaît à la fois en caractères romains (EURO) et grecs (EYPO);

les initiales de la Banque centrale européenne dans les cinq variantes – BCE, ECB, EZB, EKT, EKP – correspondant aux onze langues officielles (en 2002) de l'Union européenne (UE) ;

la signature du président/de la présidente de la BCE ;

le symbole © des droits d’auteur ;

le drapeau de l’Union européenne.

La série "Europe"

Le graphisme de la série "Europe" se base sur le même thème "Époques et styles architecturaux" que la première série, indique la Banque centrale européenne. Des différences sont cependant visibles : l’apparence des nouveaux billets a été modifiée et "rafraîchie" afin d’intégrer de nouveaux signes de sécurité améliorés, ce qui permet également de faire facilement la différence entre les deux séries.

Il est à noter que la nouvelle série ne comporte pas de billet de 500 euros. S'il reste valable, la production de ce dernier a été définitivement arrêtée en 2019, notamment parce qu'il facilite les activités illégales.