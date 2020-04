Le programme Erasmus+ en 3 minutes Synthèse Isaure Magnien / Vincent Lequeux

Parmi toutes les initiatives de l'Union européenne, Erasmus est certainement la plus connue.

Synonyme de voyages et de découvertes, Erasmus+ permet chaque année à des milliers d'étudiants, d'apprentis, de jeunes et de professionnels d'étudier, de faire un stage ou une formation dans un autre pays d'Europe. Et même au-delà...

30 ans

Et pourtant, les compétences de l'Union européenne en matière d'éducation et de formation sont très limitées... elles étaient mêmes inexistantes à l'origine, en 1957.

Dans les années 1970, des réseaux transnationaux entre établissements de l’enseignement supérieur sont mis en place. En 1983, les ministres européens de l'Education définissent les principes de la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur en Europe. Puis le président de la Commission européenne Jacques Delors donne une nouvelle impulsion au projet, qui finit par voir le jour en 1987.

Etudiants... mais pas seulement

En 2014, le programme Erasmus est renommé "Erasmus+". Il rassemble alors plusieurs programmes de mobilité auparavant distincts.

Aujourd'hui, il offre la possibilité à de nombreux publics d'effectuer un séjour d'études, un stage, une formation ou un volontariat dans l'un des nombreux pays participants (membres de l'Union européenne + Royaume-Uni, Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie, Macédoine du Nord et Serbie) ou partenaires.

Il concerne ainsi les étudiants bien sûr, mais aussi les apprentis, les élèves d'écoles primaires et secondaires, les enseignants et formateurs, les jeunes diplômés ou sans diplôme, les demandeurs d'emploi...

Chaque année, la destination la plus populaire des étudiants est l'Espagne, suivie le plus souvent de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France. La France est généralement le pays d'où partent le plus d'étudiants, suivie par l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie.



Tous publics confondus, le Royaume-Uni accueille un tiers des Français en mobilité, suivi de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Espagne et du Portugal.

Quelle aide financière ?

L'Union européenne propose une aide financière à ceux qui souhaitent partir en mobilité Erasmus. Son montant est différent selon le type de séjour (études, stage), la destination (pays riches ou moins riches) ou encore le public (étudiants, apprentis...).

Par exemple, un Français étudiant en Autriche obtiendra une bourse de 200 € à 300 € par mois. Un autre effectuant un stage en Norvège bénéficiera de 350 à 450 € mensuels. Un apprenti au Royaume-Uni pourra quant à lui prétendre à plus de 900 € par mois, plus un remboursement des frais de voyage...

Ces aides européennes peuvent être complétées par les autorités nationales ou locales.

Quelques chiffres

Depuis 1987, plus de 10 millions d'étudiants, d'apprentis et de professionnels ont pu effectuer un séjour de mobilité grâce à ce programme. En 2017, ils étaient 800 000.

Ainsi, en 30 ans, plus d'1 million de Français ont profité du programme. Et d'après l'Agence Erasmus+, les jeunes qui étudient ou se forment à l'étranger ont deux fois moins de risques de devenir chômeurs de longue durée. Malheureusement, le programme touche encore moins de 4 % des jeunes, dont une minorité de classes sociales populaires.

Le nom "Erasmus" vient du philosophe humaniste hollandais du XVIème siècle, Erasme. Cosmopolite et défenseur de la paix européenne, sa vie est jalonnée de longs voyages en Europe : en Allemagne, en Angleterre, en France, en Suisse, en Italie…



Par ailleurs le prénom "Erasmos" signifie "aimé, aimable" en grec.

Retrouvez les infos essentielles sur le programme Erasmus en 8 minutes, dans notre podcast "Explique-moi l'Europe" :