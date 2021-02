Le programme Aide humanitaire Synthèse Mis à jour par Valentin Ledroit

Le mécanisme de protection civile de l'UE et les fonds alloués à l'aide humanitaire se complètent pour répondre aux besoins résultant d'un conflit ou d'une catastrophe.

Les informations présentes sur cette page concernent le programme pour la période de programmation 2014-2020, arrivant à son terme.



Doté d'un budget de 10,3 milliards d'euros, le programme pour la période 2021-2027 entrera prochainement en vigueur, une fois les dernières étapes administratives franchies.

Aide humanitaire en réponse à une catastrophe naturelle

en réponse à une Aide humanitaire en réponse à un conflit

Le mécanisme de protection civile de l'UE et les fonds alloués à l'aide humanitaire se complètent pour répondre aux besoins résultant d'un conflit ou d'une catastrophe, comme l'épidémie d'Ebola (qui a éclaté en 2014). Ce mécanisme a permis d'acheminer du matériel d’urgence fourni par les pays de l’UE, tandis que la Commission européenne a débloqué plus de 400 millions d’euros d’aide humanitaire. L'aide humanitaire est destinée aux personnes en détresse, quelles que soient leur nationalité, leur religion, leur sexe ou leurs origines ethniques.

Organisations non gouvernementales (ONG), organisations internationales, sociétés de la Croix-Rouge, agences des Nations unies, etc.



Zone géographique : tout pays du monde touché par une catastrophe naturelle ou d’origine humaine, par exemple la Syrie, le Sud Soudan, l’Ukraine, les pays d'Afrique de l'Ouest touchés par Ebola, la République Centrafricaine, la Côte d'Ivoire. L'UE fournit une aide humanitaire depuis 1992 dans plus de 140 pays.

Des subventions sont allouées via ce programme. Le taux de cofinancement est variable selon les opérations.

Depuis 2010, dans un souci d'efficacité, une seule et même structure s'occupe désormais de l'aide humanitaire et de la protection civile. Les opérations de secours de l'UE sont gérées par le service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne (ECHO).



Chaque année, ECHO publie des appels à propositions concernant divers efforts d’aide humanitaire et de protection civile, disponibles en ligne.





