Le Prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe Synthèse La rédaction

Le Prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe est un concours proposé aux établissements scolaires qui récompense les meilleurs projets européens élaborés par une classe et ses professeurs. Retrouvez toutes les informations sur ce concours qui fête ses dix ans en 2020.

Fondé en 2010 par la Fondation Hippocrène, le Prix de l'éducation à l'Europe est né de l'idée que l'Europe doit se construire dès l'école. L'objectif de cette initiative est de donner l'envie d'Europe aux jeunes en finançant des projets liés à la formation à l'Europe, à la mobilité, et aux échanges. Pour cette 10ème édition, Toute l'Europe est partenaire du prix.

Chaque année, 6 prix sont décernés pour financer les projets proposés :

5 prix de 5000 euros soit un pour chacune des 5 catégories d'établissements pouvant participer : écoles primaires, collèges, lycées généraux, lycées professionnels et enseignement agricole ;

1 Grand prix d'un montant de 10 000 euros qui récompense le projet le plus convaincant pour le jury ;

La cérémonie de remise des prix a lieu au Parlement européen à Strasbourg. Un financement complémentaire est prévu pour le déplacement des élèves et enseignants lauréats pour les différentes phases, de la valorisation du projet à la cérémonie de remise des prix.

S'y ajoute le Prix du public, qui fait intervenir le grand public pour élire le projet qui lui plait le plus. Pour participer à ce dernier, rendez-vous sur l'évènement facebook dédié. Vous pouvez suivre les aventures des candidats et tenter de gagner des lots en contrepartie de votre vote.

Liens utiles

Retrouvez plus d'information sur le site de la Fondation Hippocrène.

Consultez la page de candidature et tentez de remporter jusqu'à 10 000 euros pour mettre en oeuvre votre projet. Les candidatures sont ouvertes du 2 au 24 janvier 2020.

Le Prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe est organisé avec le soutien de la Représentation de la Commission européenne en France et en partenariat avec le Ministère de l'éducation nationale, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et avec la participation de l'agence Erasmus +, la Maison de l'Europe de Paris, Citoyennes pour l'Europe et l'AEDE-France.

Retrouvez la vidéo de présentation du Prix Hippocrène :