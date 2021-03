Le PIB par habitant des pays de l'Union européenne Carte et comparatif Mis à jour par Arthur Olivier

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant donne une idée du niveau d'activité économique et de développement de chaque État membre de l'Union européenne. Ici exprimé en standards de pouvoir d'achat, il permet aussi de comparer la richesse moyenne des populations.

Définitions



La carte ci-dessus représente le PIB par habitant dans chaque pays de l'Union européenne, exprimé en standards de pouvoir d’achat (SPA).



Le produit intérieur brut est la richesse produite, en une année, par les acteurs économiques résidant à l'intérieur du pays considéré. Il s'agit de la valeur de tous les biens et les services produits, moins la valeur des biens et des services utilisés pour leur création.



Le SPA est une unité monétaire artificielle qui permet de gommer les différences de prix entre les Etats membres (en théorie, un SPA permet de se procurer la même quantité de biens et de services dans tous les pays, que l'on se trouve au Luxembourg ou en Bulgarie).

En considérant les 27 États membres de l'UE (le Royaume-Uni l'a quittée le 31 janvier 2020), le PIB par habitant s'élève en moyenne à 31 200 SPA en 2019.

Le PIB par habitant est le plus élevé au Luxembourg, avec 81 000 SPA par tête. Parmi les populations les plus riches selon cet indicateur, viennent ensuite les Irlandais avec 60 200 SPA, les Danois avec 40 500 SPA, les Néerlandais avec 39 900 SPA et les Autrichiens avec 39 400 SPA.

Les Français se trouvent à la dixième position avec 33 100 SPA par habitant. Le pays est exactement au niveau de la moyenne de la zone euro.

Les moins riches de l'Union sont les Bulgares avec un PIB par habitant de 16 500 SPA en 2019, les Croates (20 300 SPA) et les Grecs (20 700 SPA).

PIB par habitant et PIB



Le PIB par habitant donne une idée du niveau de richesse des habitants, mais il ne reflète pas la taille de l'économie : un pays peu peuplé, même riche, aura généralement un PIB moindre par rapport à un Etat bien plus peuplé, même s'il est considéré plus pauvre. Pour connaître la taille de l'économie de chaque pays de l'UE, consultez la carte du PIB des Etats membres.