La diversité culturelle européenne en 3 minutes Synthèse Jules Lastennet

"Unis dans la diversité", telle est la devise de l'Union européenne. Un principe qui, sur le plan culturel, semble se vérifier.

Ruines du temple d'Apollon à Pompéi en Italie - Crédits : Xantana / iStock

Si les pays et citoyens européens partagent naturellement une histoire, des valeurs et des référentiels communs, ils peuvent aussi se prévaloir d'une importante diversité culturelle.

Rayonnement

L'Europe est en effet connue pour son patrimoine culturel, ses créateurs, ses auteurs et sa vitalité artistique. La culture européenne est connue à travers le monde et contribue à l'attractivité du continent en matière de tourisme. Sites historiques, musées, festivals… la vie des Européens est rythmée par de nombreux événements culturels.

La culture dans l'Union européenne

Dans ce domaine l'Union européenne est présente, même si son action prend avant tout la forme d'un soutien aux politiques nationales et de financement de projets. Elle remonte essentiellement à 1992 et au traité de Maastricht. Le texte proclame le rôle essentiel de l'UE, qui doit contribuer à l'épanouissement des cultures nationales dans le respect de la diversité.

L'idée de "diversité culturelle" est alors également consacrée. Et depuis cette date, l'UE s'implique dans la promotion de la création, dans le développement économique du secteur, dans l'accès des citoyens à la culture et dans le rayonnement de la culture européenne à travers le monde.

Eurovision, fête de la musique et patrimoine

Plusieurs temps forts culturels sont en outre organisés chaque année au niveau européen, en lien ou non avec les institutions. Il s'agit par exemple du concours de l'Eurovision, qui existe depuis 1956, ou encore du prix de Capitale européenne de la culture, décerné à 61 villes depuis 1985. Des événements nationaux ont également été repris dans le reste de l'Europe. C'est le cas notamment de la Fête de la musique et des Journées du patrimoine, qui étaient à l'origine des initiatives françaises.

S'agissant du patrimoine, un label européen existe depuis 2007 pour la protection et la mise en valeur des sites. Et en 2018 s'est tenue l'Année européenne du patrimoine culturel, une autre manière de promouvoir le "patrimoine comme élément central de la diversité culturelle et du dialogue interculturel", selon le ministère de la Culture français. L'objectif était aussi de "valoriser les meilleures pratiques pour assurer la conservation et la sauvegarde du patrimoine".

Qu'est-ce que l'Année européenne du patrimoine culturel ?

Protection sur internet et à l'international

A l'heure d'internet et de la mondialisation, la protection de la culture européenne au sens large est un enjeu.

Une directive européenne relative aux droits d'auteur a été adoptée en avril 2019. Pour mieux protéger les auteurs, elle oblige notamment les plateformes numériques comme YouTube à davantage filtrer les contenus culturels diffusés par leurs utilisateurs, dont elles deviennent responsables, et à retirer ceux qui enfreignent les droits d'auteur.

En outre, les Européens ont jusqu'à présent exclu le secteur culturel des accords de libre-échange afin de protéger les œuvres européennes de la concurrence étrangère et notamment américaine.

Le saviez-vous ? 11 des 21 longs métrages en sélection officielle au festival de Cannes 2019 étaient des productions européennes.