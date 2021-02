La Caisse des dépôts et la Commission européenne investissent dans les transports propres et le rail en France Actualité Barthélémy Gaillard

Mardi 16 février, l'exécutif européen a annoncé qu'il allait investir 52,9 millions d'euros en faveur de cinq projets de transition écologique et de modernisation des transports en France, en complément des financements nationaux alloués par la Caisse des Dépôts.

L'hydrogène "vert" constitue l'un des axes de développement stratégiques du secteur des transports en Europe et en France - Crédits : audioundwerbung / istockphoto

Mardi 16 février, l'exécutif européen s'est associé à la Caisse des dépôts (CDC) pour investir dans cinq projets de modernisation et de "verdissement" des réseaux de transports français. 52,9 millions d'euros de subventions européennes au total, qui viennent en appui des 68,5 millions d'euros engagés par la Caisse des Dépôts via la Banque des territoires, l'un de ses bras armés financiers. Cet argent contribuera notamment à la modernisation de la flotte de bus à Montpellier ou encore à l'installation de stations à hydrogène pour les taxis parisiens.

"Il est urgent d’accélérer la transition de tous les pays européens vers une mobilité durable et intelligente. En associant financements européens avec ceux de partenaires nationaux tels que la Caisse des Dépôts, l’instrument MIE – Transport – Blending facility nous permet de maximiser notre impact, et d’ainsi nous rapprocher, ensemble, plus rapidement et plus efficacement de la réalisation de nos objectifs du Green Deal !" s'est félicitée la Commissaire européenne aux Transports Adina Vălean.

L'appel à projets "MIE - Transports - Blending facility" mis en place par l'Union européenne a donc rendu possible ce co-financement entre fonds européens et français. Cette collaboration a été jugée satisfaisante des deux côtés puisque d'autres co-financements de projets de transition climatique sont à l'étude dans le cadre d'Invest EU comme celui des programmes de subventions sectoriels classiques.