L'objectif du programme "l'Europe pour les citoyens" est de rapprocher l'Europe de ses citoyens et de permettre à ces derniers de participer pleinement à la construction européenne.

Les informations présentes sur cette page concernent le programme pour la période de programmation 2014-2020, arrivant à son terme.



Doté d'un montant maximal de 1,55 milliard d'euros (641,7 millions d'euros, ainsi qu'une dotation supplémentaire maximale de 912 millions d'euros), le programme pour la période 2021-2027 entrera prochainement en vigueur, une fois les dernières étapes administratives franchies. A cette occasion, il changera de nom pour celui de Droits et valeurs.

Le programme se fixe quatre objectifs : promouvoir l'égalité et les droits, notamment l'égalité des sexes, la lutte contre la discrimination et les droits des enfants

promouvoir l'engagement et la participation des citoyens à la vie démocratique de l'UE et sensibiliser à l'histoire européenne commune

lutter contre la violence, notamment celle contre les enfants et les femmes

protéger et promouvoir les valeurs de l'UE

Sensibilisation au travail de mémoire , à l’histoire et aux valeurs communes de l’UE

, à l’histoire et aux valeurs communes de l’UE Soutien à la participation démocratique et civique des citoyens à l’échelle de l’UE

L'objectif du programme "l'Europe pour les citoyens" est de rapprocher l'Europe de ses citoyens en leur permettant de mieux comprendre l’UE, son histoire et sa diversité ainsi qu’en promouvant la citoyenneté européenne et de meilleures conditions de participation civique et démocratique à l’échelle de l’UE. Par le biais de ce programme, les citoyens ont la possibilité de s'engager dans des échanges transnationaux et des actions de coopération qui contribuent à développer un sentiment d'appartenance à des idéaux européens communs, ainsi qu'à encourager le processus d'intégration européenne.

Doté d'une enveloppe de 195 millions d'euros, le programme l'Europe pour les citoyens se compose de trois volets :

Mémoire européenne

Ce volet est destiné à sensibiliser au travail de mémoire, à l'histoire et aux valeurs communes de l'UE, ainsi qu'au but de l'UE, à savoir : promouvoir la paix, les valeurs de l'UE et le bien-être de ses peuples, en favorisant le débat, la réflexion et la mise en place de réseaux.

Engagement démocratique et participation civique

Encourager la participation démocratique et civique des citoyens européens en leur permettant de mieux comprendre l'élaboration des politiques de l'UE et en créant des circonstances favorables à l'engagement dans la société et au volontariat européen. Cela passe par trois types de projets : les jumelages de villes, les réseaux de villes et les projets de la société civile, qui rassemblent des citoyens de différents horizons afin de leur donner l'opportunité de s'exprimer sur les politiques de l'UE et de participer concrètement aux processus de prise de décision dans les domaines liés aux objectifs du programme.

Pour ces deux volets, les priorités annuelles sont annoncées sur le site de l'Agence EACEA et reprises sur le site français dédié au programme.

LE PROJET L’EUROPE EN SCENE



Conçu par 8 villes européennes, ce projet vise à partager des héritages culturels et à tisser des liens entre les citoyens européens issus d’horizons différents grâce à un festival multiculturel.



Financement via le programme : 9 000 euros



Porteurs de projet éligibles

Autorités publiques locales ou régionales et/ou organisations à but non lucratif telles que : associations, ONG, comités de jumelage, établissements scolaires publiques, musées, bibliothèques, instituts de recherche….



Zone géographie concernée : UE, Albanie, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Monténégro et Serbie.

Type de financement

Ce programme offre des subventions de deux types :

subventions de projet : pour des actions spécifiques et ponctuelles mises en œuvre avec des partenaires européens

Pour le volet 1, la subvention maximale est de 100 000 euros. Pour le volet 2, la subvention maximale est de 25 000 euros pour les jumelages et de 150 000 euros pour les réseaux de villes et les projets de la société civile. A noter qu'une grande partie de la subvention (50% ou plus) accordée par le programme est versée après la réalisation du projet.

: pour des actions spécifiques et ponctuelles mises en œuvre avec des partenaires européens Pour le volet 1, la subvention maximale est de 100 000 euros. Pour le volet 2, la subvention maximale est de 25 000 euros pour les jumelages et de 150 000 euros pour les réseaux de villes et les projets de la société civile. A noter qu'une grande partie de la subvention (50% ou plus) accordée par le programme est versée après la réalisation du projet. subventions de fonctionnement : pour soutenir financièrement les organisations d’intérêt européen visant à promouvoir la mémoire, l’histoire et l’identité européennes et à encourager la participation civique et démocratique des citoyens à l’échelle de l’UE. Dans ce second cas, les subventions sont pluriannuelles.

Procédure

Le programme fait l’objet d’appels à projets, disponibles sur le site internet de l'agence exécutive de la Commission européenne.



Pour le volet 1, la date limite de dépôt des projets est chaque année fixée au 1er mars. Pour le volet 2, deux dates de dépôt sont prévues pour les jumelages et réseaux de ville : le 1er mars et le 1er septembre. Les projets de la société civile sont à déposer au plus tard le 1er mars de chaque année.

Contact

La liste des points de contact par pays est disponible sur le site de l'agence EACEA. Pour la France, il s'agit de l'Association Civisme et Démocratie (CIDEM) et plus spécifiquement de Mme Christine Maretheu.

