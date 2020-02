L'Europe en région : la Corse Synthèse Baptiste Roman

Située en mer Méditerranée, la Corse est une collectivité territoriale unique, assimilable à une région métropolitaine française. Elle possède un territoire de taille comparable à l'île grecque de Crète. Découvrez ses spécificités et le rôle de l'Union européenne sur le territoire.

Auparavant partie de la région Provence-Côte d'Azur-Corse, la Corse devient une région à part entière à la suite d'un décret de 1970. Les lois de décentralisation créent ensuite l'Assemblée de Corse en 1982, qui remplace le conseil régional, puis la collectivité territoriale de Corse qui remplace la région, avec un conseil exécutif à sa tête. Cette dernière devient une collectivité territoriale unique en 2018, récupérant les compétences des deux départements corses qui sont alors supprimés.

Située au cœur du golfe de Gènes, la Corse est la quatrième île de la Méditerranée en superficie (derrière la Sicile, la Sardaigne et Chypre) mais la septième en population. Avec 38 habitants au km², elle est l'une des moins densément peuplées de la mer, mais également de France, derrière la collectivité de Guyane. Les habitants se concentrent majoritairement autour d'Ajaccio (au sud-ouest) et de Bastia (au nord-est). La population de l'île est relativement âgée, avec 29% de plus de 60 ans, contre 25,4% dans l'ensemble de la France en 2016.

Avec un PIB par habitant (SPA) de 25 100, la Corse se situe bien en-dessous des moyennes nationale et européenne. Son économie repose en très grande partie sur le secteur tertiaire, en particulier sur le tourisme qui pèse un tiers de son PIB. L'île est réputée pour ses plages, ses sentiers de randonnée à l'intérieur des terres, et accueille même quelques stations de ski. Les Français constituent les deux tiers des visiteurs, suivis des Italiens et des Allemands. L'industrie de la construction, mais aussi l'artisanat participent à l'économie corse.

A 9,1% fin 2018, le taux de chômage de l'île est légèrement supérieur au taux national (8,5%) et bien supérieur à la moyenne européenne (6,6%). La forte saisonnalité de l'industrie touristique en est une cause importante.

La collectivité de Corse bénéficie enfin de fonds européens à hauteur de 275 millions d'euros pour la période 2014-2020. Ces aides sont redistribuées en faveur du développement des communes rurales, de l'innovation dans les entreprises, ou encore du soutien à la pêche.

Le village de Speloncato en Haute-Corse, dans la région touristique de la Balagne - Crédits : joningall / iStock

