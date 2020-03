[L'Europe en région] Dans l'Aveyron, du lait qui recrée du lien Actualité Marie Guitton

Soutenu par la région Occitanie et l'Union européenne, Fabien Pezet s'est lancé dans la transformation et la livraison à domicile de produits fermiers. Une histoire familiale qui recrée du lien social à la campagne.

A une vingtaine de kilomètres de Rodez, Fabien Pezet a relancé une tradition oubliée depuis une génération : la livraison de produits fermiers à domicile - Crédits : capture d'écran Youtube / région Occitanie

Du lait, des yaourts et du fromage blanc, livrés de la ferme directement à votre cuisine… et avec le sourire du fermier ! C'est le circuit (très court) que propose Fabien Pezet, agriculteur au lieu-dit Truels, près de Rodez (Aveyron).

Après quelques tournées en caravane, en tant qu'artiste de rue, le trentenaire s'est lancé sur la route des produits fermiers en 2014, en rejoignant l'exploitation de son beau-père. Ce dernier produit du lait ; Fabien Pezet le transforme et le livre à domicile. Une pratique courante au temps du grand-père de sa compagne, dans les années 50, mais qui s'était perdue à l'heure des coopératives.

Aujourd'hui, deux fois par semaine, Fabien Pezet arpente donc le Ségala (sud-ouest de l'Aveyron) pour livrer les clients de l'exploitation familiale. Des restaurateurs, des supérettes, des grandes surfaces, des marchés, mais aussi des habitants dans un rayon de 30 km à la ronde. "J’ai décidé de prendre la route quand la coopérative a commencé à moins bien payer le lait", explique-t-il à media12. Les produits Séga'lait arrivent "parfois même directement dans le frigo de ceux qui sont devenus des amis", précise le site d'information local. De quoi recréer du lien social en milieu rural.

"Valoriser notre travail au juste prix"

"L’achat d’équipements (pasteurisateur, étuve, frigos…) pour la mise en place de l’activité a nécessité un investissement de 50 000 euros, pour laquelle l’entreprise a reçu un financement de plus de 10 000 euros du fonds Feader", le Fonds européen agricole pour le développement rural, indique la région Occitanie, qui soutient le projet aux côtés de l'Union européenne.

"Je suis arrivé sur une petite exploitation de 30 hectares et 25 vaches. Mais il n’a jamais été question d’augmenter le rendement. Nous préférons produire peu et bien, et valoriser notre travail au juste prix", confiait Fabien Pezet en 2018 à l'Echo'Aveyron.

Aujourd'hui, en livraison directe à domicile, le lait pasteurisé issu de la traite du jour est vendu 1,05 euro le litre. Le fromage blanc battu 2,75 euro le pot de 500 grammes. Des tarifs qui permettent aux exploitants de vivre de leur métier.

Pour mettre en lumière les projets locaux soutenus par l'Union européenne, la Région Occitanie a lancé début 2019 une web série appelée Bonjour Tandem en Occitanie. Un épisode visionné plus de 12 000 fois permet de suivre l'aventure très humaine de Fabien Pezet auprès des habitants du Ségala : "un laitier qui réinvente son métier".