Jouez au Tour de France des Régions

Parce que le mois de mai est le mois de l'Europe et que le contexte actuel ne permet pas de sortir de l'Hexagone, découvrez l'Europe tout en restant en France ! Tout au long du mois, dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, parcourez la France virtuellement à travers de nombreux jeux sur les projets européens développés dans les régions françaises !

En partenariat avec l'Agence Nationale de la Cohésion des territoires et les régions françaises, jouez du 9 au 15 mai en visitant le patrimoine français et apprenez-en plus sur l'action de l'Union européenne en France. Du 16 au 22 mai, jouez en vous informant sur les projets européens environnementaux et solidaires mis en place dans les 18 régions françaises !