Horizon 2020, le programme pour la recherche et l'innovation Synthèse Mis à jour par Valentin Ledroit

Le programme Horizon 2020 vise à renforcer les bases scientifiques et technologiques européennes et à mieux exploiter le potentiel économique et industriel des politiques en matière d'innovation, de recherche et de technologie.

Les informations présentes sur cette page concernent le programme pour la période de programmation 2014-2020, arrivant à son terme.



Doté d'un budget en nette hausse, à hauteur de 95,5 milliards d'euros, le programme pour la période 2021-2027 entrera prochainement en vigueur, une fois les dernières étapes administratives franchies. A cette occasion, il changera de nom pour celui d'Horizon Europe.

Le programme ambitionne de : mettre l'accent sur la science ouverte et l'accès aux résultats et aux données des recherches par les différentes parties prenantes ;

adopter une nouvelle approche sous forme de "missions" pour répondre aux grands défis contemporains tels que l'adaptation au changement climatique, la protection des océans, la lutte contre le cancer, les villes neutres en carbone et la santé des sols ;

développer de nouveaux instruments pour la mise en oeuvre du Conseil européen de l'innovation ;

simplifier les formalités administratives. Pour plus d'informations, consultez le site dédié du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Vidéo de présentation du programme Horizon Europe par la Commission européenne

Objectifs

Développement de la recherche, des infrastructures de recherche et de la mobilité des chercheurs dans l’UE

Soutien à l’innovation dans le domaine industriel comme dans les domaines répondant aux défis sociétaux comme la santé, le climat,...

Multiplication des projets collaboratifs, associant entreprises et universités de plusieurs pays

Instrument spécifique pour les PME Doté d’une enveloppe de 79 milliards d’euros sur la période 2014-2020, le programme Horizon 2020 soutient principalement des projets collaboratifs de recherche et d’innovation en Europe. Il finance également des projets plus spécifiques, notamment l’instrument PME (voir encadré ci-dessous), les bourses du Conseil européen de la Recherche et les actions Marie Curie. Il comprend trois axes prioritaires ainsi qu’un volet d’actions transversales :

1. Excellence scientifique (24,2 Md€)

Sont financés sous cette priorité : la recherche exploratoire, les technologies futures et émergentes, la mobilité des chercheurs (dispositif Marie Curie), l’accès et le développement des infrastructures de recherche d’envergure mondiale.

2. La primauté industrielle (17 Md€)

Sont financés sous cette priorité : les innovations en matière de technologies de l’information et de la communication, nanotechnologies, matériaux avancés, systèmes de fabrication avancés, biotechnologie, photonique, micro-et nanoélectronique, RDI spatiale, innovation dans les PME.

3. Défis sociétaux (29,7 Md€)

Cette priorité est interdisciplinaire et vise à soutenir les projets répondant aux grands défis de l’Europe en matière de :

santé, évolution démographique, bien-être,

sécurité alimentaire, agriculture durable,

énergies sûres, propres et efficaces,

transports intelligents, verts et intégrés,

lutte contre le changement climatique et utilisation efficace des ressources

sociétés ouvertes à tous, innovantes et réflexives,

sociétés sûres (liberté, sécurité)

4. Actions transversales

Science avec et pour la société : pour une meilleure connexion entre la science et toutes les parties prenantes de la société, avec un focus particulier sur la Recherche et l'Innovation responsables (science ouverte, accès aux données, éthique, genre, éducation aux sciences) ;

: pour une meilleure connexion entre la science et toutes les parties prenantes de la société, avec un focus particulier sur la Recherche et l'Innovation responsables (science ouverte, accès aux données, éthique, genre, éducation aux sciences) ; Propager l'excellence et élargir la participation à H2020 : améliorer le niveau de R&D des pays les moins performants parmi les États membres et les États associés (essentiellement Europe de l'Est) par le biais d'actions de partenariats, de jumelages et de chaires dédiées.

: améliorer le niveau de R&D des pays les moins performants parmi les États membres et les États associés (essentiellement Europe de l'Est) par le biais d'actions de partenariats, de jumelages et de chaires dédiées. Institut Européen d’innovation et de technologie (IET) : soutien au développement de communautés de la connaissance et de l’innovation réunissant des acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

L’INSTRUMENT PME



H2020 propose un "instrument PME" dédié à tous les types de petites et moyennes entreprises innovantes présentant une forte ambition de se développer et de s’internationaliser. Tous les types d’innovation sont concernés, y compris les innovations non-technologiques et de services. Le projet peut être porté par une seule PME, l'association à d'autres partenaires européens n'étant pas obligatoire pour cet instrument.

Porteurs de projet éligibles

Sauf exceptions (parmi lesquelles l’instrument PME), le projet doit être porté par un consortium d’au moins trois entités juridiques établies dans un pays de l’UE ou un pays associé, qui peuvent être :

des entreprises (dont PME)

des universités et centres de recherche

des associations

des autorités publiques ou gouvernementales

Les bénéficiaires de financement



LE PROJET HERCULES



Initié en 2013 pour 3 ans, ce projet visait à relancer le secteur du photovoltaïque en Europe en développant des solutions technologiques innovantes plus performantes et moins coûteuses.



Coordonné par le CEA-INES, HERCULES est lauréat des étoiles de l'Europe 2017, trophée qui récompense les projets H2020 portés par une structure française.



Financement de l'UE : 7 Mln€



Plus d’exemples sur le portail Cordis de la Commission européenne



Type de financement

Horizon 2020 offre des subventions. Le taux de cofinancement s’élève à 100% des coûts éligibles pour les actions de recherche et d’innovation. Les actions d’innovation, plus proches du marché, sont subventionnées à hauteur de 70 % maximum pour les entreprises.

Procédure

Les projets sont sélectionnés par appels d’offres, disponibles sur le site de la Commission européenne. Les porteurs de projet doivent respecter les délais imposés par la Commission européenne et remplir les formulaires en ligne via le portail du participant ECAS.

Le mode de gestion des programmes



Contacts

Source juridique