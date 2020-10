Face à la crise, la relance économique européenne Synthèse La rédaction

[Dossier spécial] Sinistrée par la pandémie de Covid-19 au premier semestre 2020, l'Europe tente de relancer son économie pour endiguer la crise sans précédent qui se profile, et amortir les 8 % de récession du PIB de l'Union européenne prévus pour l'année. Après un premier plan d'urgence de 540 milliards d'euros initié en avril 2020, deux autres instruments sont désormais en discussion : le budget pluriannuel 2021-2027, d'un montant annoncé de 1 074,3 milliards d'euros, auquel est adjoint un plan de relance de 750 milliards d'euros. Si les Vingt-Sept ont trouvé un premier accord sur le sujet après de longs mois de tractations en coulisses, suivis de quatre jours d'intenses négociations au Conseil européen, plusieurs étapes doivent encore être franchies avant que ce plan de relance soit mis en oeuvre.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et le président du Conseil Charles Michel se saluent sous le regard d'Angela Merkel lors du Conseil européen décisif qui s'est tenu du 17 au 21 juillet - Crédits: Union européenne

Tout comprendre du plan de relance européen

Plan de relance et budget pluriannuel : que contient l'accord trouvé au Conseil européen ?

Mardi 21 juillet, les chefs d'Etat et de gouvernement européen ont trouvé un compromis autour du futur budget pluriannuel de l'UE (2021-2027) ainsi que du plan de relance, destiné à amortir le choc de la crise du coronavirus. Quels en sont les grands principes ?

[Infographie] Qu'est-ce que le plan de relance de l'Union européenne ?

Proposé par la Commission européenne le 27 mai et adopté par le Conseil européen le 21 juillet, le plan de relance pour faire face aux conséquences économiques de la crise du Covid-19 repose sur une architecture complexe. Toute l'Europe fait le point sur son fonctionnement.

De "Next Generation EU" à "France Relance" : quels liens entre les plans de relance européen et français ?

Jeudi 3 septembre, le Premier ministre Jean Castex a présenté le plan de relance français, estimé à 100 milliards d'euros. Alimenté en partie par le programme européen "Next Generation EU", plusieurs de ses priorités rejoignent celles de l'Union européenne.

Budget : que sont les recommandations par pays de l'Union européenne ?

Pour bénéficier du plan de relance européen, les Etats membres doivent prévoir des projets environnementaux et numériques, mais aussi tenir compte des "recommandations par pays" du Semestre européen. De quoi s'agit-il ?

Plan de relance européen : comment les subventions seront-elles réparties entre Etats membres ?

Sur les 750 milliards d'euros du plan de relance européen, 390 milliards seront directement distribués sous forme de subventions aux Etats membres. Mais comment celles-ci se répartissent-elles ?

Les acteurs de la relance

François Bonneau : "la clé, c'est une Europe forte et une relation étroite avec les régions"

Pour tenter de remédier à la crise économique engendrée par la pandémie, les régions s'impliquent également pour s'assurer que les fonds bénéficient aux territoires. A l'occasion du Congrès 2020 des Régions de France ce lundi 19 octobre, François Bonneau, président délégué de l'association et président de la région Centre-Val de Loire, revient sur les dispositifs mis en place.

Valérie Hayer : "Il faut absolument que les Etats sortent de cette logique délétère du juste retour"

Dans une interview à Toute l’Europe, la députée européenne Valérie Hayer revient sur le rôle du Parlement européen dans la relance économique européenne. Membre de l’équipe de négociations sur le futur budget pluriannuel (2021 – 2027) et co-rapporteure sur la réforme des ressources propres, elle prône la mise en place rapide de nouvelles recettes pour l’Union ainsi qu’une solidarité plus grande entre Etats.

Relance européenne : le Fonds européen d'investissement s'engage dans le soutien aux PME

Filiale de la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement (FEI) a augmenté son soutien aux emprunts des petites et moyennes entreprises françaises. En partenariat avec la Société de caution mutuelle de l'artisanat et des activités de proximité (SIAGI), il a annoncé lundi 14 septembre qu'il engagerait 235 millions d'euros de contre-garanties pour permettre à ces dernières d'emprunter plus aisément.

Jean Arthuis : "La crise, épreuve de vérité pour l'Europe"

Jean Arthuis a pris sa retraite d'eurodéputé lors des dernières élections européennes. Européen de toujours, spécialiste des questions budgétaires, il revient pour Toute l'Europe sur les défis auxquels l'Union européenne est confrontée et sur son avenir.

Les événements marquants

Plan de relance européen : quelles sont les prochaines étapes ?

Le 21 juillet dernier, les chefs d'Etat et de gouvernement européens s'accordaient autour d'un plan de relance exceptionnel de 750 milliards d'euros destiné à surmonter la crise du Covid-19. Plusieurs étapes politiques, législatives et administratives doivent encore être franchies avant que les Etats membres ne perçoivent ces fonds.

[Revue de presse du 27 juillet] Budget européen : le Parlement européen menace de bloquer l'adoption et demande des garanties

Jeudi 23 juillet, les eurodéputés ont voté une résolution menaçant de rejeter le budget pluriannuel 2021-2027 négocié par le Conseil européen en début de semaine. En adoptant cette position, les parlementaires laissent également en suspens l'avenir du plan de relance de 750 milliards qui est adossé à ce budget. Et espèrent ainsi obtenir des garanties sur le respect de l'Etat de droit et la mise en place de nouvelles ressources propres.

[Revue de presse du 21 juillet] Conseil européen : fumée blanche au cinquième jour des négociations sur le plan de relance

Réunis à Bruxelles depuis vendredi 17 juillet, les dirigeants européens se sont accordés ce mardi 21 juillet au matin sur un plan de relance économique et sur le prochain budget pluriannuel. Après cinq jours d'âpres négociations, l'accord trouvé marque un tournant dans la construction européenne, estiment de nombreux commentateurs.

[Revue de presse du 27 mai] Covid-19 : la Commission européenne dévoile un plan de relance innovant

Mercredi 27 mai, la Commission européenne a mis sur la table un emprunt commun de 750 milliards d'euros pour faire face aux conséquences de la pandémie. Une décision que beaucoup considèrent alors comme un tournant majeur pour l'Europe.

Des négociations difficiles

Les 5 enseignements à tirer du Conseil européen

Mardi 21 juillet 2020, les Vingt-Sept se sont mis d'accord sur un plan de relance ainsi que sur le budget européen pour la période 2021-2027. Première réunion physique depuis le début de la pandémie de Covid-19, le sommet aura duré quatre jours et quatre nuits - l'un des plus longs de l'histoire européenne. Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette rencontre intense.

Qui sont les pays dits frugaux ?

Le groupe des "frugaux" (parfois appelés "les quatre austères" ou "radins") désigne un ensemble de pays d'Europe centrale et du Nord, hostiles à un budget européen trop important et attachés à l'orthodoxie budgétaire. Il regroupe les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et l'Autriche.

Philippe Lamberts : "Nous voulons un calendrier précis et contraignant pour de nouvelles ressources propres"

Dans une interview accordée à Toute l'Europe, l'eurodéputé Philippe Lamberts (Verts/ALE), chef de file des députés européens écologistes et membre de la commission des affaires économiques et monétaires, revient sur l'accord trouvé au Conseil européen du mois de juillet sur le plan de relance et le budget pluriannuel. Le co-président du groupe des Verts se penche sur les arbitrages difficiles que le Parlement européen va devoir opérer.

[Revue de presse du 22 juillet] Relance économique européenne : le flou demeure autour du respect de l'Etat de droit

Au lendemain d'un Conseil européen historique qui a conduit à l'adoption du plan de relance économique et du budget pluriannuel de l'Union européenne par les 27 chefs d'Etat et de gouvernement, les avis divergent sur la portée de la condition de respect de l'Etat de droit, nécessaire pour bénéficier des financements européens.

Apartés, réunions informelles et jeu de regards : comment les réunions physiques façonnent les décisions européennes

Pendant la crise du Covid-19, nombre de négociateurs et politiques européens ont déploré devoir mener leurs discussions à distance. Alors que les vingt-sept chefs d'Etat et de gouvernement se retrouvent de visu pour la première fois depuis cinq mois à l'occasion du Conseil européen des 17 et 18 juillet, Toute l'Europe s'interroge sur l'apport de ces rencontres physiques dans la prise de décision.

Qu'est-ce que le groupe de Visegrád ?

Le groupe de Visegrád (également appelé V4 ou encore Visegrád 4) désigne un ensemble de quatre pays d'Europe centrale : la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie.