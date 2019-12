Explique-moi... le travail des députés européens et le parcours des lois européennes [podcast]

Quatre jours par mois, plus de 700 députés européens convergent à Strasbourg, au siège du Parlement européen. Qu'y font-ils ? Et que font-ils le reste du temps ? Où et comment sont préparés les textes de lois européens qui s'appliquent aux 513 millions de citoyens de l'UE ? Un épisode de 7 minutes réalisé par Toute l'Europe en collaboration avec Bulle Media, agence européenne de production de podcasts, et 20 Minutes, quotidien d'information générale.