Energie nucléaire : quels sont les principaux pays producteurs en Europe ? Carte et comparatif mis à jour par Noémie Galland-Beaune

En 2018, ce sont plus de 195,7 millions de tonnes équivalent pétrole qui ont été produits en Europe à partir de l'énergie nucléaire. Un chiffre relativement stable depuis 2017 (augmentation de 0,1%) après 6 ans de baisse.

La part de l’énergie nucléaire dans la production totale d'énergie au sein de l'Union européenne atteint 30,8 %. Ces dernières années, le recours à cette source d'énergie en Europe a généralement diminué, notamment depuis la catastrophe de Fukushima, survenue en 2011, et la plupart des pays ont mis en place des programmes de réduction, voire d’arrêt total, de leur production nucléaire. Une situation qui varie néanmoins d'un pays à l'autre.

Au sein de l’Union européenne, la France est, de très loin, le pays ayant la plus forte production d’énergie nucléaire. Cette dernière s’est élevée à 107,63 millions de tonnes équivalent pétrole (MTEP) en 2018, soit environ 55 % de la production totale européenne. Elle est également élevée en Belgique et en Slovaquie où elle représente plus de la moitié de la production nationale d'énergie primaire (63,1% et 62,7% respectivement).

La "tonne équivalent pétrole" (TEP) est l’unité de référence pour mesurer la quantité d’énergie produite ou consommée. Pour produire autant d’énergie qu’une tonne de pétrole, il faut par exemple 1,5 tonne de charbon.

Ailleurs en Europe, l’Allemagne, avec une production d’énergie nucléaire égale à 19,57 MTEP en 2018, arrive en deuxième position, devant la Suède (16,73 MTEP) et l'Espagne (14,48 MTEP). Dans l’ensemble de ces pays, la production d’énergie nucléaire a été moins importante en 2018 qu’en 2010. Toutefois, les courbes de production ne suivent pas toutes le même chemin. Alors que l’Allemagne opère une sortie rapide du nucléaire, d'autres pays projettent l'ouverture de centrales nucléaires, comme la Finlande, qui mise sur le nucléaire pour sortir du charbon et atteindre la neutralité carbone.

Au total, la moitié des Etats membres de l’Union européenne ont recours à ce type d’énergie, même si certains s’en tiennent à des productions extrêmement réduites. A l’inverse, 14 autres Etats membres ne disposent d’aucune capacité de production nucléaire, et ce indépendamment de l’ampleur de leur consommation d’énergie. En effet, des pays comme l’Italie ou la Pologne, fortement peuplés, ne produisent pas d’énergie nucléaire. En outre, la Lituanie, qui produisait une importante part de son énergie par ce biais, s’est totalement désengagée de cette filière en 2010.

D’après les statistiques de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), 126 réacteurs se situent en Europe, dont 56 réacteurs en France. L'Espagne et la Belgique arrivent en deuxième position, avec 7 réacteurs, devant la Suède , l'Allemagne et l’Espagne (6 chacun).