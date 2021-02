[Dossier] L'Europe face au Covid-19 Synthèse La rédaction

[DOSSIER SPÉCIAL] Apparu fin 2019 dans la province d'Hubei, en Chine, le Covid-19 est aujourd'hui responsable d'une crise sanitaire mondiale. Hautement contagieux, le coronavirus s'est particulièrement répandu en Europe. Evolution de l'épidémie, coordination européenne, progression des campagnes de vaccination... Découvrez dans ce dossier toutes les clés pour mieux comprendre les enjeux européens liés à la crise sanitaire.

La réaction de l'Europe et les Etats membres

Une chronologie des événements clés qui jalonnent la crise du Covid-19.

Face à la deuxième vague de la pandémie, la plupart des dirigeants européens ont mis en place des restrictions pour tenter d'enrayer la propagation du virus. Quelles sont-elles ?

Depuis que la France est sortie de son deuxième confinement le 15 décembre, il est plus facile pour ses résidents de se rendre à l'étranger. Tour d'horizon des conditions d'accès aux autres pays européens depuis la France.

Quelle coordination européenne?

Plus d'un an après l'apparition des premiers cas présumés de coronavirus en Chine, l'épidémie est devenue mondiale et l'Europe est aujourd'hui à nouveau durement touchée par une deuxième vague. Si les Etats membres sont en première ligne face à la maladie, quelles mesures l'Union européenne a-t-elle prises pour l’endiguer ?

Test, quarantaine ou interdiction de franchir les frontières ? Depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19 et l'évolution constante des règles d'entrée dans chacun des pays d'Europe, voyager au sein de l'Union relève parfois du parcours du combattant. Mais le 13 octobre, les ministres européens se sont accordés au Conseil de l'UE sur un ensemble de mesures communes pour y voir plus clair.

Actuellement déployé en Europe pour soutenir les Etats face à la pandémie de Covid-19, le mécanisme européen de protection civile permet de proposer une réaction humanitaire européenne en cas d'urgence.

L'Europe de la santé

Face à l'épidémie de Covid-19 qui sévit sur le continent depuis plus d'un an, les Vingt-Sept ont engagé des campagnes de vaccination le 27 décembre dernier. Où en sont-elles aujourd'hui, quelles difficultés connaissent les Etats membres et comment l'Union européenne les aide-t-elle à les surmonter 2020 ?

Pour endiguer l'épidémie, l'Union européenne a d'abord engagé des moyens financiers conséquents dans la recherche d'un vaccin. Elle pose désormais le cadre juridique et scientifique de son usage, tout en jouant un rôle de coordination dans l'approvisionnement des Etats membres en doses.

Engagées depuis plusieurs mois déjà, les discussions entre l'Union européenne et les laboratoires soulèvent de nombreuses questions économiques, juridiques, politiques et éthiques. Comment s'articulent les négociations des contrats pour l'achat de doses de vaccins signés entre l'UE et les laboratoires ? Et que disent-elles du rapport de force que les deux parties entretiennent ?

Alors que les campagnes de vaccination nationales ont démarré dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, la question d'un passeport vaccinal permettant aux citoyens européens de circuler sur le territoire de l'UE se fait de plus en plus pressante. Comment fonctionnerait-il ? Quels en seraient les avantages et inconvénients ? Et quelles sont les positions des Etats membres par rapport à ce projet ?

La santé est-elle une compétence européenne ? L’Europe de la santé existe-t-elle vraiment ?

La santé publique est un domaine qui relève de la compétence des Etats membres, dans lequel l'Union européenne ne peut que compléter leur action. Une marge de manoeuvre limitée donc, qui tend cependant à s'élargir face aux défis sanitaires mondiaux tels que la pandémie de Covid-19.

La question de l'acceptation du vaccin par les Européens se fait de plus en plus pressante. Les populations européennes, et tout particulièrement française, sont en effet plus rétives que le reste du monde. Quelles disparités observe-t-on en Europe, comment expliquer cette relative frilosité du continent, et comment les gouvernements tentent-ils de l'enrayer ?

Alors que la présidente de la Commission européenne a placé la santé parmi ses priorités lors de son discours sur l'état de l'Union le 16 septembre dernier, Véronique Trillet-Lenoir, députée européenne (Renew Europe), évoque les défis financiers et politiques à relever pour réaliser cette "Europe de la santé" qu'Ursula von der Leyen appelle de ses vœux.

La commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides a présenté mercredi 11 novembre son programme établissant une Europe de la santé. Tirant les leçons de la crise sanitaire actuelle, l’exécutif européen veut créer une nouvelle agence et renforcer les compétences de celles déjà existantes pour mieux faire face aux prochaines pandémies.