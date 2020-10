[Dossier] Covid-19 : l'Europe confrontée à la deuxième vague Synthèse La rédaction

[DOSSIER SPÉCIAL] Après quelques mois d'accalmie, l'Europe est de nouveau touchée par l'épidémie de Covid-19. La deuxième vague a surpris les gouvernements européens par son intensité, et en a contraint certains à prendre des mesures restrictives, allant parfois jusqu'à un nouveau confinement. Conscients du manque de coordination lors du premier épisode de la crise sanitaire, les Etats membres tentent cette fois de mutualiser leurs efforts, avec l'appui des institutions européennes. L'ampleur de cette deuxième vague, les tentatives de coordination au niveau européen, les initiatives dans le cadre de l'Europe de la santé... découvrez dans ce dossier des éléments de réponse à la crise sanitaire.

Giuseppe Conte, président du conseil italien, pays le plus touché par la première vague, en compagnie de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen - Crédits : Governo Italiano CC-BY-NC-SA 3.0 IT

L'Europe et les Etats membres, pris de vitesse

Une chronologie sur les événements clés qui jalonnent la crise du Covid-19.

Face à la deuxième vague de la pandémie, la plupart des dirigeants européens ont annoncé des restrictions pour tenter d'enrayer la propagation du virus. Quelles mesures les Etats mettent-ils en place ?

Si la France entame un nouveau confinement jusqu'au 1er décembre, il est toujours possible pour les Français de se rendre dans certains pays européens pour motifs impérieux. Tour d'horizon des conditions d'accès aux autres pays européens depuis la France.

A l'instar du président français Emmanuel Macron mercredi 28 octobre, plusieurs dirigeants européens ont annoncé des mesures strictes pour endiguer la deuxième vague de la pandémie de Covid-19.

La situation sanitaire du continent se détériore à grande vitesse. Devant l'amplification du nombre de contaminations et de décès, de plus en plus de pays imposent des couvre-feux et envisagent de nouveaux confinements.

Quelle coordination européenne?

Près d'un an après l'apparition des premiers cas présumés de coronavirus en Chine, l'épidémie est devenue mondiale et l'Europe est aujourd'hui à nouveau durement touchée par une deuxième vague. Si les Etats membres sont en première ligne face à la maladie, quelles mesures l'Union européenne a-t-elle prises pour l’endiguer ?

Test, quarantaine ou interdiction de franchir les frontières ? Depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19 et l'évolution constante des règles d'entrée dans chacun des pays d'Europe, voyager au sein de l'Union relève parfois du parcours du combattant. Mais le 13 octobre, les ministres européens se sont accordés au Conseil de l'UE sur un ensemble de mesures communes pour y voir plus clair.

Actuellement déployé en Europe pour soutenir les Etats face à la pandémie de Covid-19, le mécanisme européen de protection civile permet de proposer une réaction humanitaire européenne en cas d'urgence.

Un sommet entre les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE sur le thème du regain d'intensité de la pandémie de Covid-19 s'est tenu jeudi 29 octobre. Soucieux de tirer les leçons de la première vague, les dirigeants ont insisté sur leur volonté de mieux coopérer.

L'Europe de la santé

La santé est-elle une compétence européenne ? L’Europe de la santé existe-t-elle vraiment ?

Alors que la présidente de la Commission européenne a placé la santé parmi ses priorités lors de son discours sur l'état de l'Union le 16 septembre dernier, Véronique Trillet-Lenoir, députée européenne (Renew Europe), évoque les défis financiers et politiques à relever pour réaliser cette "Europe de la santé" qu'Ursula von der Leyen appelle de ses vœux.