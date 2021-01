[Dossier] Brexit : quelle nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ? Synthèse La rédaction

[DOSSIER SPÉCIAL] Onze mois après avoir quitté juridiquement l'Union européenne, le Royaume-Uni s'est également retiré de l'union douanière et du marché unique le 31 décembre 2020. Une semaine auparavant, les négociateurs européens et britanniques ont fini par conclure, au terme d'intenses tractations, un accord régissant l'essentiel de leur nouvelle relation. Et du commerce à la concurrence, en passant par la pêche et la circulation des personnes, les changements sont conséquents.



La nouvelle relation

Après quarante-huit ans de vie commune, souvent agitée, Britanniques et Européens se séparent de façon ordonnée, après avoir signé un accord qui encadre leurs relations futures.

L'essentiel des changements dans la relation entre Britanniques et Européens, en 3 minutes.

Jeudi 24 décembre, Bruxelles et Londres ont finalement trouvé un accord sur leur nouvelle relation.

Les Ecossais désapprouvent majoritairement ce retrait de l'Union. Une situation qui a poussé la Première ministre Nicola Sturgeon à affirmer l'ambition écossaise de "rejoindre" l'UE et à raviver la flamme indépendantiste.

Une période de transition tumultueuse

Une chronologie des moments clés du Brexit depuis le 23 juin 2016.

Il a fallu quatre ans et demi d’intenses négociations, trois Premiers ministres britanniques et deux présidents de la Commission européenne, pour que le Royaume-Uni et l’Union européenne se séparent de manière "organisée" le 31 décembre 2020 à minuit. Voici les dix principales dates de ce feuilleton à rebondissements.

En septembre, les députés britanniques ont examiné une loi revenant sur certains aspects de l'accord de sortie de l'Union européenne adopté en janvier 2020.

Les principaux éléments du texte adopté par Boris Johnson et l'UE en octobre 2019.

Quelles conséquences pour les Européens ?

Le Royaume-Uni a bel et bien quitté l'Union européenne. Frontières, formalités de séjour, souveraineté... passage en revue de ce qui a changé dès le 1er février, et de ce qui prendra plus de temps.

L'accord de Brexit ne résout pas la question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.

Les difficultés rencontrées dans les négociations font ressurgir une question : et si le Royaume-Uni et l'Union européenne n'étaient pas parvenus à un accord d'ici la fin de l'année sur leur future relation ? En France, beaucoup s'étaient préparé à un tel scénario.

Les 73 eurodéputés britanniques ont quitté l'institution le 31 janvier. Un départ qui change les rapports de force au sein de l'institution.

Alors que la période de transition pour négocier une future relation entre Européens et Britanniques se terminait le 31 décembre 2020, la perspective d’un accord restait incertaine moins d’un mois avant l’échéance. La culture, absente des débats, devrait être un secteur particulièrement touché.

Brexit en pratique. Vous souhaitez plus d'informations sur les conséquences du Brexit pour vous ou votre entreprise ? Le gouvernement français a lancé un site pour aider les citoyens à s'adapter aux conséquences du Brexit : "Brexit en pratique". Il propose les sources d'information adéquates selon le cas de chaque internaute.

De 2016 à 2019, les premières négociations sur l'accord de retrait

Le Français est aux commandes des négociations depuis 2016. Il doit maintenant trouver un accord sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Malgré leur vote en faveur de l'accord de sortie mercredi 29 janvier 2020, beaucoup d'eurodéputés ont tenu à faire part de leurs regrets.

Reports, accords, négociations, élections... dans ce dossier spécial, Toute l'Europe fait le point sur les rebondissements du Brexit depuis le référendum.

Retour sur 74 ans d'histoire mouvementée en 11 dates.