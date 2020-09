Discours sur l'état de l'Union : suivez l'intervention d'Ursula von der Leyen

Neuf mois après sa prise de fonction, la présidente de la Commission européenne prononcera son premier discours sur l'état de l'Union devant le Parlement européen. Lors de cette intervention, Ursula von der Leyen fera le point sur la réponse de l’UE à la crise sanitaire et économique, notamment la mise en œuvre du plan de relance européen "Next Generation EU", et présentera sa vision pour l’avenir de l’Europe.

Après le débat, une vidéo le résumant sera disponible en 24 langues.