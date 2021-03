Découvrez le nouveau site Touteleurope.eu Vidéo La Rédaction

Toute l’Europe s’offre un nouveau visage ! Graphisme revisité, fonctionnalités innovantes, ergonomie repensée… En attendant le lancement de Touteleurope.eu, découvrez-le en vidéo !

Touteleurope.eu, site de référence sur les questions européennes, avec près de 800 000 visiteurs par mois, renforce sa position de site pédagogique en proposant un nouvel environnement au graphisme épuré, une navigation plus fluide, des informations plus lisibles et des parcours de lecture par thème (environnement, économie, commerce, institutions…) pour bien comprendre les enjeux européens.

Dans quelques jours, Touteleurope.eu sera plus interactif avec de nouvelles fonctionnalités comme des sondages en fin d’article, des quiz ou encore des newsletters thématiques. Grâce à une nouvelle navigation et un classement des articles par grands thèmes vous pourrez accéder encore plus facilement à l’information.

Toute l'Europe change, mais notre mission demeure : expliquer, donner à comprendre, faire de la pédagogie dans un langage clair.